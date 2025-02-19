Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - SB9A - SP.9A - 08 Vinhomes Ocean Park, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc

- Tập trung khách hàng kênh B2B. Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, xây dựng data khách hàng, mở rộng khách hàng để đáp ứng theo nhu cầu phát triển của Công ty và đạt KPI

- Tìm hiểu, nghiên cứu các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng

- Thu thập đầy đủ và chi tiết thông tin từng đơn hàng để xuống đơn hàng cho nhà máy sản xuất

- Làm việc với các đơn vị liên quan để hỗ trợ khách hàng, giải quyết các sự cố phát sinh sau bán hàng

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Làm trưởng nhóm kinh doanh nếu có năng lực quản lý: Quản lý hoạt động của phòng kinh doanh.Xây dựng và đào tạo đội nhóm về kỹ năng bán hàng, tư vấn, chốt đơn. Báo cáo số liệu về doanh số, doanh thu…cho cấp trên

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước)

- Sáng từ 8:30-12:00 Chiều từ 13:30-17:00 (7 tiếng)

Yêu Cầu Công Việc

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh B2B, ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bao bì nhựa là một lợi thế

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

- Giao tiếp tốt.

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực.

- Có khả năng độc lập trong thực hiện công việc.

- Có laptop cá nhân

Quyền Lợi

- Thu nhập Upto 30.000.000 bao gồm: lương cơ bản + hoa hồng

- Thưởng lương tháng 13

- Thưởng lễ (30./4, 1/5, Tết dương lịch, Tết âm lịch)

- BHXH, BHYT: đầy đủ theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển

