Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Italio làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Italio
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Italio

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 374 Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TPHCM, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Phát Triển Thị Trường:
Tìm kiếm và phát triển cơ hội kinh doanh mới trong khu vực được giao.
Đánh giá và phân tích thị trường để nhận diện xu hướng và nhu cầu của khách hàng.
Quản Lý Mối Quan Hệ Khách Hàng:
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng.
Hỗ trợ và cung cấp dịch vụ sau bán hàng để đảm bảo sự hài lòng và trung thành của khách hàng.
Thực Hiện Kế Hoạch Bán Hàng:
Thực hiện các kế hoạch và chiến lược bán hàng theo định hướng của công ty.
Đạt được và vượt mục tiêu bán hàng cá nhân và đóng góp vào mục tiêu chung của team.
Báo Cáo và Phân Tích:
Chuẩn bị báo cáo định kỳ về tình hình bán hàng, thị trường và hoạt động cạnh tranh.
Xem xét và phân tích dữ liệu bán hàng để cải tiến hiệu quả công việc.
Hợp Tác Nội Bộ:
Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác như Marketing, Dịch vụ Khách Hàng, và Logistics để cải thiện trải nghiệm khách hàng.
Đề xuất các sáng kiến mới để tăng cường hiệu suất bán hàng.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành F&B.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
Khả năng làm việc độc lập và trong môi trường đội nhóm.
Kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý sự cố
Khả năng chịu áp lực công việc
Năng động, chủ động, và có khả năng giải quyết vấn đề.
Thành thạo việc sử dụng MS Office và các phần mềm CRM.
Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu của công việc.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Italio Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội đào tạo và phát triển: Công ty cung cấp các khóa đào tạo nâng cao kiến thức về công việc và phát triển các kỹ năng quan trọng liên quan đến vị trí làm việc.
Mức lương: Lương cứng + Phụ cấp + % hoa hồng + Thưởng.
Hỗ trợ chi phí di chuyển.
Cung cấp thiết bị liên lạc và các công cụ bán hàng.
Thời gian thử việc: 2 tháng
Hưởng các chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, lương tháng 13.
Xét tăng lương 1 lần/năm.
Để xe nơi làm việc.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, sáng tạo, hòa đồng.
Thời gian làm việc : 8g - 17g30 từ thứ 2 - thứ 7 (Nghỉ trưa: 12g - 13g30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Italio

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Italio

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 374 Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

