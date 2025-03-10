Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phẩn Phát Triển Tô Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Mức lương Đến 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Liền kề 5, lô 9 Ngõ 67 Phùng Khoang,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Chăm sóc khách hàng đại lý, nhà phân phối sẵn có qua zalo: Chào hàng mới, báo giá, lên đơn hàng cho khách.

Thu thập thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh để có kế hoạch bán hàng hiệu quả.

Tìm kiếm, mở rộng tệp khách hàng mới thường xuyên.

Báo cáo công việc theo định kỳ cho Giám đốc kinh doanh.

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi.

Có laptop cá nhân để làm việc.

Có kinh nghiệm Sale Thực Phẩm Kênh MT, GT 1 năm

Chịu được áp lực về doanh số, KPI của NVKD

Kĩ năng sẽ được training, đào tạo bài bản khi nhận việc.

Tại Công Ty Cổ Phẩn Phát Triển Tô Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8-10 triệu + 5% doanh số bán hàng (Thu nhập lên tới 35 triệu)

Có cơ hội thăng tiến lên trưởng phòng kinh doanh, trưởng nhóm kinh doanh.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn phòng hiện đại, trẻ trung.

Có lương tháng 13

Du lịch hè hàng năm theo chế độ công ty

Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước. Thưởng lễ, tết, sinh nhật và các ngày đặc biệt của công ty đầy đủ

Được đào tạo, hướng dẫn trực tiếp về công việc, nghiệp vụ.

Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phẩn Phát Triển Tô Giang

