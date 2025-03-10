Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phẩn Phát Triển Tô Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phẩn Phát Triển Tô Giang
Mức lương
Đến 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Liền kề 5, lô 9 Ngõ 67 Phùng Khoang,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 35 Triệu
Chăm sóc khách hàng đại lý, nhà phân phối sẵn có qua zalo: Chào hàng mới, báo giá, lên đơn hàng cho khách.
Thu thập thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh để có kế hoạch bán hàng hiệu quả.
Tìm kiếm, mở rộng tệp khách hàng mới thường xuyên.
Báo cáo công việc theo định kỳ cho Giám đốc kinh doanh.
Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi.
Có laptop cá nhân để làm việc.
Có kinh nghiệm Sale Thực Phẩm Kênh MT, GT 1 năm
Chịu được áp lực về doanh số, KPI của NVKD
Kĩ năng sẽ được training, đào tạo bài bản khi nhận việc.
Tại Công Ty Cổ Phẩn Phát Triển Tô Giang Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 8-10 triệu + 5% doanh số bán hàng (Thu nhập lên tới 35 triệu)
Có cơ hội thăng tiến lên trưởng phòng kinh doanh, trưởng nhóm kinh doanh.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn phòng hiện đại, trẻ trung.
Có lương tháng 13
Du lịch hè hàng năm theo chế độ công ty
Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước. Thưởng lễ, tết, sinh nhật và các ngày đặc biệt của công ty đầy đủ
Được đào tạo, hướng dẫn trực tiếp về công việc, nghiệp vụ.
Công việc ổn định và lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phẩn Phát Triển Tô Giang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
