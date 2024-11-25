Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 35 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC

Mức lương
Đến 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- M ONE ADVERTISING, Floor G, Tòa nhà Pax Sky, 159C Đường Đề Thám, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Trưng bày và hàng hóa tại các phần được giao của thị trường.
Lập kế hoạch hoạt động trưng bày hàng hóa.
Đảm bảo tuân thủ và chất lượng của các trưng bày.
Sử dụng hiệu quả vật phẩm quảng cáo tại điểm bán (POSM).
Thực hiện tất cả các hoạt động trưng bày theo kế hoạch khuyến mại.
Tiêu chuẩn hoạt động.
Quản lý tuyến đường/ hành trình theo các tiêu chuẩn của Công ty Brands Vietnam.
Số lượng tài khoản tối thiểu mỗi DSR.
Số lượng tài khoản tối thiểu mỗi ngày.
Tỷ lệ năng suất tối thiểu.
FEFO tại các nhà phân phối.
Phát triển con người:
Làm việc với các DSR theo lịch trình đã lập để đảm bảo thực hiện đúng các hoạt động và đào tạo họ về bán hàng và trưng bày hàng hóa.
Tiến hành các cuộc tiếp xúc huấn luyện để cải thiện kỹ năng và kiến thức cho DSR.
Cung cấp thông tin cần thiết cho quản lý để cải thiện hiệu quả hoạt động.
Quản lý và báo cáo:
Cung cấp báo cáo hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng theo yêu cầu.
Báo cáo tất cả các hoạt động của đối thủ cạnh tranh, sản phẩm, sản phẩm mới, giá cả, điều khoản thương mại và bất kỳ thay đổi nào của đối thủ ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
Báo cáo về những cải tiến đề xuất cho RSM để phê duyệt.

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí giám sát bán hàng hoặc quản lý nhóm.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ, hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) hoặc sản xuất là một lợi thế.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhóm, giao tiếp và đàm phán tốt.
Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Thành thạo DMS quản lý nhân sự bằng DMS
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Tinh thần trách nhiệm, trung thực và năng động.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Pax Sky Tower, 159C Đường Đề Thám, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

