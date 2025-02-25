Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hiệp Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Mức lương Đến 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Khu đô thị Dream Town Tây Mỗ, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 40 Triệu

1. Tổ chức hoạt động kinh doanh tại địa bàn phụ trách. Triển khai các chương trình bán hàng, chính sách của công ty tới TDV và giám sát việc thực hiện của TDV.

2. Hỗ trợ trình dược viên trong việc triển khai bán hàng, kết nối chăm sóc khách hàng, thúc đẩy hoàn thành doanh số

3. Chủ động xây dựng đề xuất các giải pháp gia tăng khách hàng, doanh số của khu vực.

4. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc kinh doanh và công ty về các hoạt động kinh doanh và nhân sự thuộc địa bàn phụ trách

5. Gắn kết đội nhóm , tạo động lực, tinh thần làm việc tốt cho nhân viên của của khu vực phụ trách

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Thông thuộc địa bàn khu vực quản lý, có quan hệ tốt với các khách hàng lớn trong khu vực;

2. Có các kỹ năng: Thuyết phục, phân tích, đàm phán với khách hàng

3. Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo đội nhóm, điều hành được nhân sự cấp dưới

4. Tư duy kinh doanh nhạy bén, tổng hợp phân tích thông tin thị trường để đề xuất các chương trình chính sách bán hàng, chăm sóc khách hàng hấp dẫn và phù hợp với văn hóa, thói quen của KH trong khu vực quản lý.

5. Có khả năng phân tích, đào tạo cho tdv hiểu lợi thế về chương trình của cty, lợi thế sp, chính sách...

6. Kiểm soát được hàng hóa, khách hàng, quá trình chăm sóc của tdv tới KH trong khu vực phụ trách

7. Biết lắng nghe, quan sát, đánh giá và vận dụng ứng xử phù hợp với từng nhân sự(tdv) nắm bắt được ưu điểm, yếu điểm của từng tdv để dẫn dắt, hỗ trợ và tạo động lực cho nhân viên.

Tại Công Ty TNHH Hiệp Phong Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chính sách lương hấp dẫn, doanh số càng cao- thu nhập càng lớn) có thể từ 20 đến 40 triệu(chính sách lương cụ thể - ứng viên quan tâm liên hệ để được cung cấp chi tiết hơn)

2. Đầy đủ chế độ theo quy định của BLLD: Bảo hiểm đầy đủ, nghỉ lễ tết, nghỉ phép theo quy định

3. Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm, thưởng tháng lương 13,14 theo quy định của công ty

4. Tham gia du lịch hè hàng năm cho cán bộ nhân viên công ty

5. Tham gia các hoạt động teamwork, teambuiding gắn kết nhân viên trong team và toàn công ty

6. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đầy đủ chính sách quy định hỗ trợ thực hiện công việc, nhân sự làm tốt được ghi nhận và có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hiệp Phong

