Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xây Dựng Bá Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu

Mức lương Đến 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Công viên phần mềm Quang Trung, 49 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 40 Triệu

- Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng.

- Chủ động tìm kiếm, xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng.

- Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc.

- Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng.

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, từ 20 đến 30 tuổi , có đam mê kinh doanh.

Không yêu cầu kinh nghiệm – chỉ cần chăm chỉ, ham học hỏi (được đào tạo từ A-Z).

Kỹ năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe và thuyết phục khách hàng.

Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Bá Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên đến 40 tr/tháng (Lương cứng + Hoa hồng + Thưởng KPI).

Hoa hồng cực kỳ hấp dẫn, thưởng nóng khi đạt doanh số.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp và nghiệp vụ kinh doanh.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Bá Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin