Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY CP Tư Vấn Đầu Tư Giải Trí Vi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 5 Triệu

Mức lương Đến 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Timezone Tầng 4 TTTM Cresent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, Tân Phong, Quận 7,Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 5 Triệu

Tiếp đón khách hàng, bán gói dịch vụ sản phẩm tại Trung Tâm

Đếm hàng nhập kho, kiểm kho, sắp xếp kho

Giới thiệu, tư vấn dịch vụ, giải đáp thắc mắc khách hàng trực tiếp hoặc qua điện thoại, email

Liên lạc với khách hàng thân thiết để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới

Giữ gìn vệ sinh và bảo quản thiết bị máy móc tại khu vực mình phụ trách.

Chăm sóc hình ảnh công ty với khách hàng tại trung tâm.

Giải quyết chăm sóc khách hàng, báo với trưởng nhóm khi có vấn đề xảy

Với Mức Lương Đến 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Part-time: Sinh viên năm 1- 3 tại các trường Trung cấp, Cao Đẳng, Đại Học. Lịch học linh động, làm ít nhất được 4-6 ngày/ tuần.

Có thể về trễ sau 23h. Làm việc được Thứ 7, Chủ Nhật, Lễ Tết

Ngoại hình ưa nhìn, thân thiện, cởi mở

Nhiệt tình, chăm chỉ,

Nhanh nhẹn, trung thực

Tại Công TY CP Tư Vấn Đầu Tư Giải Trí Vi Thì Được Hưởng Những Gì

Part - time: 24,000đ/ giờ (thử việc 21,000đ/giờ), làm tăng ca tính nhân mức lương theo quy định

Thưởng khi trung tâm đạt chỉ tiêu

Môi trường vui vẻ, thoải mái

Hỗ trợ con dấu thực tâp

Cơ hội trở thành NV chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY CP Tư Vấn Đầu Tư Giải Trí Vi

