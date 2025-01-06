Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY CP Tư Vấn Đầu Tư Giải Trí Vi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công TY CP Tư Vấn Đầu Tư Giải Trí Vi
- Hồ Chí Minh:
- Timezone Tầng 4 TTTM Cresent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, Tân Phong, Quận 7,Hồ Chí Minh, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 5 Triệu
Tiếp đón khách hàng, bán gói dịch vụ sản phẩm tại Trung Tâm
Đếm hàng nhập kho, kiểm kho, sắp xếp kho
Giới thiệu, tư vấn dịch vụ, giải đáp thắc mắc khách hàng trực tiếp hoặc qua điện thoại, email
Liên lạc với khách hàng thân thiết để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới
Giữ gìn vệ sinh và bảo quản thiết bị máy móc tại khu vực mình phụ trách.
Chăm sóc hình ảnh công ty với khách hàng tại trung tâm.
Giải quyết chăm sóc khách hàng, báo với trưởng nhóm khi có vấn đề xảy
Với Mức Lương Đến 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể về trễ sau 23h. Làm việc được Thứ 7, Chủ Nhật, Lễ Tết
Ngoại hình ưa nhìn, thân thiện, cởi mở
Nhiệt tình, chăm chỉ,
Nhanh nhẹn, trung thực
Tại Công TY CP Tư Vấn Đầu Tư Giải Trí Vi Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng khi trung tâm đạt chỉ tiêu
Môi trường vui vẻ, thoải mái
Hỗ trợ con dấu thực tâp
Cơ hội trở thành NV chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY CP Tư Vấn Đầu Tư Giải Trí Vi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI