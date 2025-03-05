Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần An Toàn HTB làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu

Mức lương Đến 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 96 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 50 Triệu

- Gọi điện, liên hệ trực tiếp Tư vấn, chăm sóc khách hàng vềHUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN, QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

- Mở rộng và tìm kiếm khách hàng tiềm năng

- Xây dựng kế hoạch, duy trì và chăm sóc mối quan hệ lâu dài với khách hàng

Với Mức Lương Đến 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng Trung cấp trở lên ( ưu tiên lĩnh vực kinh doanh hoặc đã từng làm kinh doanh)

- Chủ động công việc, khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

- Kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh trong ngành HSE, tư vấn an toàn vệ sinh lao động, chưa có kinh nghiệm được đào tạo bài bản

- Ưu tiên ứng viên sale lĩnh vực sản xuất, kỹ thuật

Tại Công Ty Cổ Phần An Toàn HTB Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 - 50 triệu VND

Lương cứng: 7.5 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Thu nhập cao theo kết quả hoàn thành công việc (Lương cơ bản + hoa hồng + chế độ thưởng cao).

Được nghỉ các ngày lễ, tết trong năm theo luật Lao động.

Tham gia BHXH + Lương thưởng theo quy định của Công ty

- Giờ làm việc: từ Thứ Hai đến sáng Thứ 7 (Chiều Thứ 7 nghỉ, CN nghỉ).

Sáng 08h00 – 12h00

Chiều 13h00 – 17h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần An Toàn HTB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.