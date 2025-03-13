Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN JUST IT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu

Mức lương Đến 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tẩng 12A, tòa nhà CIC, số 1 Nguyễn Thị Duệ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm & tiếp cận khách hàng doanh nghiệp lớn, chiến lược

Tư vấn giải pháp kinh doanh cho doanh nghiệp bằng giải pháp công nghệ

Phát triển khách hàng theo lĩnh vực phụ trách , đa dạng lĩnh vực

Yêu Cầu Công Việc

Tiếng Anh thành thạo

Giao tiếp tốt

Kỹ năng thuyết trình

Thiết kế các giải pháp kinh doanh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JUST IT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập

Lương: Thỏa thuận (Lên tới 50tr/tháng tùy thuộc khả năng của ứng viên).

- Quyền lợi:

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Công cụ, phương tiện làm việc

Thưởng ngày lễ, tết.

Nghỉ phép theo quy định.

Nghỉ mát, team building định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JUST IT

