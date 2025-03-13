Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN JUST IT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JUST IT
Mức lương
Đến 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tẩng 12A, tòa nhà CIC, số 1 Nguyễn Thị Duệ,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 50 Triệu
Tìm kiếm & tiếp cận khách hàng doanh nghiệp lớn, chiến lược
Tư vấn giải pháp kinh doanh cho doanh nghiệp bằng giải pháp công nghệ
Phát triển khách hàng theo lĩnh vực phụ trách , đa dạng lĩnh vực
Với Mức Lương Đến 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh thành thạo
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JUST IT Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập
Lương: Thỏa thuận (Lên tới 50tr/tháng tùy thuộc khả năng của ứng viên).
- Quyền lợi:
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
Công cụ, phương tiện làm việc
Thưởng ngày lễ, tết.
Nghỉ phép theo quy định.
Nghỉ mát, team building định kỳ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JUST IT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
