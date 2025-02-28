Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nội Thất Xây Dựng Thiên Hoàng Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Nội Thất Xây Dựng Thiên Hoàng Thành
Mức lương
Đến 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 68/1G Đường 18B, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 50 Triệu
1. Quản lý đội ngũ nhân viên sale:
2. Quản lý các hoạt động kinh doanh:
3. Quản lý khách hàng:
Với Mức Lương Đến 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Am hiểu về thị trường kinh doanh các mảng xây dựng, nội thất,…
- Kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí tương đương.
- Nhanh nhẹn, có khả năng đối ứng tình huống cao, khả năng phân tích lập báo cáo và dự đoán tình hình.
- Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu.
- Trình độ: Đại học trở lên chuyên nghành thương mại, kinh tế, marketing hoặc chuyên nghành khác có liên quan
- Thái độ: Trung thực, tận tâm và có trách nhiệm với công việc.
- Các yêu cầu khác từ cấp trên.
Tại Công Ty TNHH Nội Thất Xây Dựng Thiên Hoàng Thành Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 15-50 triệu
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN)... và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty
- Lương tháng 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh của công ty.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nội Thất Xây Dựng Thiên Hoàng Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI