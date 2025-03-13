Tuyển Nhân viên kinh doanh OSI Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 50 Triệu

Mức lương Đến 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 325 Lê Văn Sỹ, Phường 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 50 Triệu

Thủ tục nhập học các trường, thủ tục hồ sơ visa du học, du lịch các nước, dịch thuật.

Tư vấn và chăm sóc khách hàng du học, du lịch và các chương trình đào tạo...

Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần thiết trước khi du học – du lịch các nước.

Tìm hiểu, cập nhật thông tin, quy trình xét visa du học - du lịch các nước.

Hướng dẫn phỏng vấn và kiểm tra các giấy tờ hồ sơ của khách hàng.

Những nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Được theo học khóa huấn luyện chuyên nghiệp của công ty và có cơ hội được đào tạo ở nước ngoài.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ, từ 25 trở lên

CÓ KINH NGHIỆM 02 NĂM TRỞ LÊN VỀ XỬ LÝ HỒ SƠ DU HỌC (HOẶC TƯ VẤN DU HỌC)

Tốt nghiệp Cao Đẳng / Đại học, trình độ Anh ngữ 5.5 IELTS trở lên hoặc tương đương.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Kỹ năng giao tiếp tốt. Kỹ năng quản lý và sắp xếp hồ sơ tốt. Có kiến thức xã hội.

Có TÂM HUYẾT và mong muốn làm việc ổn định, lâu dài, chu đáo trong công việc.

Yêu thích làm việc trong lãnh vực giáo dục.

Tại OSI Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cố định và bonus (lên đến trên 50 triệu/tháng)

Cơ hội huấn luyện: Được huấn luyện nghiệp vụ và kỹ năng khác định kỳ hằng quý, hàng năm.

Đồng nghiệp: Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có cơ hội mở rộng mối quan hệ, có cơ hội thăng tiến.

Phúc lợi: Thưởng các ngày lễ, tết: Giỗ tổ, 30/4, 1/5, 2/9, 1/1, Tết Nguyên đán.

Được hưởng các chế độ: tham quan nghỉ mát trong và ngoài nước, khám sức khỏe định kỳ, thăm viếng và làm việc với các đối tác tại Mỹ, Úc, Canada, Singapore...

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT...

Được ký hợp đồng lao động theo đúng luật Lao động

Định kỳ xét tăng lương hàng năm dựa theo năng lực nhân viên, và các tình huống đặc cách.

Các ứng viên đáp ứng điều kiện tuyển dụng sẽ được tham gia khóa huấn luyện đặc biệt để trở thành nhân viên/chuyên viên chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn, định hướng giáo dục quốc tế.

Lương, thưởng Quý, Năm, Thâm niên, các phúc lợi, đãi ngộ đặc biệt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại OSI Co., Ltd

