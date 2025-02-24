Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mincy Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu

Mức lương Đến 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 505 Minh Khai (Hòa Bình Green), Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 50 Triệu

• Tư vấn sản phẩm mỹ phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

• Đảm bảo cung cấp thông tin chi tiết về thành phần, công dụng, cách sử dụng và lợi ích của sản phẩm.

• Đạt chỉ tiêu doanh thu hàng tháng và hàng quý.

• Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

• Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng qua các dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng.

• Gọi điện, gửi email, hoặc trực tiếp giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm.

• Tư vấn các sản phẩm mỹ phẩm mới và khuyến mãi để tăng doanh thu.

• Quản lý đơn hàng: Theo dõi đơn hàng và đảm bảo việc giao hàng đúng hạn.

• Lập báo cáo định kỳ về doanh thu, tình hình bán hàng và khách hàng tiềm năng.

Với Mức Lương Đến 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Máu chiến, đam mê bán hàng, quyết tâm chinh phục doanh số

• Giao tiếp tự tin, chốt sale "nghìn đơn" nhanh như chớp

• Có kinh nghiệm dược mỹ phẩm là lợi thế, chưa có sẽ được đào tạo

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mincy Group Thì Được Hưởng Những Gì

• Phỏng vấn nhanh – Nhận việc ngay!

• Thu nhập tăng không giới hạn theo năng lực

• Thưởng nóng, lễ Tết, team building vui hết nấc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mincy Group

