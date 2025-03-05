Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KKDAY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 6 Triệu

Mức lương Đến 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 10, toà Vietbank, 70 - 72 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 6 Triệu

KKday đang tìm kiếm Thực tập sinh Kinh doanh, đam mê với ngành Du lịch Việt Nam. Bạn sẽ được đào tạo và trải ngiệm thực tế làm việc với Khách hàng trong cộng đồng khách hàng B2B của chúng tôi.

Thực tập sinh Kinh doanh trực thuộc bộ phận Kinh doanh của KKday Việt Nam, Ứng viên sẽ làm việc trực tiếp với các đối tác, chi tiết như sau:

Với Mức Lương Đến 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối và mới ra trường

- Kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp: Thành thạo tiếng Anh và sở hữu kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán xuất sắc.

- Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch: Kinh nghiệm trong việc phân tích dữ liệu, lập kế hoạch chiến lược và quản lý dự án hiệu quả.

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học các ngành Kinh tế, Du lịch hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Yêu cầu ứng viên có tinh thần ham học hỏi, chăm chỉ và trung thực trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH KKDAY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp hàng tháng: 6.000.000 VNĐ

Có cơ hội lên vị trí chính thức sau khi kết thúc

Hỗ trợ tiền gửi xe tại văn phòng công ty

Quầy pantry cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KKDAY VIỆT NAM

