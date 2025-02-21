Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DOTTIE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 7 Triệu

CÔNG TY TNHH DOTTIE
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2025
CÔNG TY TNHH DOTTIE

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DOTTIE

Mức lương
Đến 7 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Võ Văn Ngân,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 7 Triệu

-Bán và tư vấn các sản phẩm thời trang cho khách hàng
- Sắp xếp, quản lý, trưng bày hàng hóa
- Trực tiếp thực hiện thủ tục giao hàng, xuất phiếu bán hàng.
- Nhận khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm
- Phổ biến việc thực hiện các chính sách khuyến mãi, giảm giá, chính sách đổi trả hàng đến Khách hàng.
- Đảm bảo hàng hoá, giữ gìn vệ sinh sản phẩm, hướng dẫn khách hàng xem, kiểm tra sản phẩm đúng cách
Địa điểm làm việc:
-Vincom - 910A Ngô Quyền, An Hải, Sơn Trà, Đà Nẵng

Với Mức Lương Đến 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tuổi từ 22 - 30 tuổi
- Có kinh nghiệm bán hàng thời trang
-Siêng năng, thật thà, có trách nhiệm trong công việc
- Ngoại hình ưa nhìn

Tại CÔNG TY TNHH DOTTIE Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập : Lương từ 6.000.000 – 7.000.000 + Hoa hồng : doanh thu
-Đóng đầy đủ BHXH, phúc lợi theo quy định Luật lao động.
-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, thân thiện.
-Cơ hội thăng tiến lên làm Supervisor, Quản lý cửa hàng, Quản lý khu vực,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOTTIE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DOTTIE

CÔNG TY TNHH DOTTIE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 285 Cộng Hòa, P13, Q.Tân Bình

