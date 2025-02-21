Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DOTTIE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 7 Triệu

Mức lương Đến 7 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Võ Văn Ngân,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 7 Triệu

-Bán và tư vấn các sản phẩm thời trang cho khách hàng

- Sắp xếp, quản lý, trưng bày hàng hóa

- Trực tiếp thực hiện thủ tục giao hàng, xuất phiếu bán hàng.

- Nhận khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm

- Phổ biến việc thực hiện các chính sách khuyến mãi, giảm giá, chính sách đổi trả hàng đến Khách hàng.

- Đảm bảo hàng hoá, giữ gìn vệ sinh sản phẩm, hướng dẫn khách hàng xem, kiểm tra sản phẩm đúng cách

Địa điểm làm việc:

-Vincom - 910A Ngô Quyền, An Hải, Sơn Trà, Đà Nẵng

Với Mức Lương Đến 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tuổi từ 22 - 30 tuổi

- Có kinh nghiệm bán hàng thời trang

-Siêng năng, thật thà, có trách nhiệm trong công việc

- Ngoại hình ưa nhìn

Tại CÔNG TY TNHH DOTTIE Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập : Lương từ 6.000.000 – 7.000.000 + Hoa hồng : doanh thu

-Đóng đầy đủ BHXH, phúc lợi theo quy định Luật lao động.

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, thân thiện.

-Cơ hội thăng tiến lên làm Supervisor, Quản lý cửa hàng, Quản lý khu vực,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOTTIE

