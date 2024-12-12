Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THE ENEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THE ENEST
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 3, đường 43, phường Hiệp Phú, Quận 9
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Đảm bảo lớp học được diễn ra và kết thúc theo đúng lịch.
Liên lạc với giáo viên và học viên khi chưa vào lớp.
Giải quyết các sự cố phát sinh trong lớp.
Chuyển giao thông tin và cập nhật trạng thái các lớp học trên hệ thống.
Sắp xếp giờ và giáo viên cho lớp học trải lớp học trải nghiệm.
Ca 1: 7:45 - 11:15
Ca 2: 11:15 - 14:45
Ca 3: 14:45 - 18:15
Ca 4: 18:15 - 21:15
Yêu cầu: Làm tối thiểu 6 ca/tuần.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên đang là sinh viên
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Thành thạo tin học văn phòng
Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt
Chủ động, có tinh thần học hỏi
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Thành thạo tin học văn phòng
Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt
Chủ động, có tinh thần học hỏi
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THE ENEST Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Từ 2.000.000 VND - 3.300.000 VND (Tùy theo số ca làm việc)
Được đào tạo bài bản về kỹ năng giám sát và quản lý lớp học.
Làm việc trong môi trường năng động, thoải mái.
Được rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, tổ chức công việc và quản lý thời gian.
Công ty có trang bị quầy pantry cho nhân viên ăn uống và thư giãn
Được đào tạo bài bản về kỹ năng giám sát và quản lý lớp học.
Làm việc trong môi trường năng động, thoải mái.
Được rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, tổ chức công việc và quản lý thời gian.
Công ty có trang bị quầy pantry cho nhân viên ăn uống và thư giãn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THE ENEST
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
