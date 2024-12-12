Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THE ENEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 3, đường 43, phường Hiệp Phú, Quận 9

Mô Tả Công Việc

Đảm bảo lớp học được diễn ra và kết thúc theo đúng lịch.

Liên lạc với giáo viên và học viên khi chưa vào lớp.

Giải quyết các sự cố phát sinh trong lớp.

Chuyển giao thông tin và cập nhật trạng thái các lớp học trên hệ thống.

Sắp xếp giờ và giáo viên cho lớp học trải lớp học trải nghiệm.

Ca 1: 7:45 - 11:15

Ca 2: 11:15 - 14:45

Ca 3: 14:45 - 18:15

Ca 4: 18:15 - 21:15

Yêu cầu: Làm tối thiểu 6 ca/tuần.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên đang là sinh viên

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Thành thạo tin học văn phòng

Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt

Chủ động, có tinh thần học hỏi

Quyền Lợi

Lương: Từ 2.000.000 VND - 3.300.000 VND (Tùy theo số ca làm việc)

Được đào tạo bài bản về kỹ năng giám sát và quản lý lớp học.

Làm việc trong môi trường năng động, thoải mái.

Được rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, tổ chức công việc và quản lý thời gian.

Công ty có trang bị quầy pantry cho nhân viên ăn uống và thư giãn

Cách Thức Ứng Tuyển

