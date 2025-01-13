Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- VINCOM PLAZA 3/2 (Số 3C Ba Tháng Hai, P. 11, Q. 10, Tp. HCM)
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư vấn, bán hàng và giới thiệu sản phẩm tại cửa hàng và online mặt hàng túi xách.
- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại , thắc mắc của khách hàng.
- Chịu trách nhiệm hàng hoá trong ca làm việc.
- Vệ sinh, quét dọn cửa hàng.
- Thực hiện các công việc liên quan theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 18t đến 25t
Nhiệt huyết, năng động, hòa đồng
Có tính thần trách nhiệm trong công việc và trung thực
Yêu thích thời trang
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN Thì Được Hưởng Những Gì
25.000/1h. Tổng thu nhập upto 7.000.000 vnđ
Phụ cấp gửi xe: 5.000/1 ngày
Phụ cấp ăn: 25.000
Thử việc: 100% LC+ PC ( 30 ngày )
Chính thức : LC+ PC( tiền ăn + tiền gửi xe) + %HH ( Trao đổi khi phỏng vấn )
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
