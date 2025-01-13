Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - VINCOM PLAZA 3/2 (Số 3C Ba Tháng Hai, P. 11, Q. 10, Tp. HCM)

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn, bán hàng và giới thiệu sản phẩm tại cửa hàng và online mặt hàng túi xách.

- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại , thắc mắc của khách hàng.

- Chịu trách nhiệm hàng hoá trong ca làm việc.

- Vệ sinh, quét dọn cửa hàng.

- Thực hiện các công việc liên quan theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 18t đến 25t

Nhiệt huyết, năng động, hòa đồng

Có tính thần trách nhiệm trong công việc và trung thực

Yêu thích thời trang

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN Thì Được Hưởng Những Gì

25.000/1h. Tổng thu nhập upto 7.000.000 vnđ

Phụ cấp gửi xe: 5.000/1 ngày

Phụ cấp ăn: 25.000

Thử việc: 100% LC+ PC ( 30 ngày )

Chính thức : LC+ PC( tiền ăn + tiền gửi xe) + %HH ( Trao đổi khi phỏng vấn )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin