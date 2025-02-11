Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cobi Pet Hospital làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 68 Đường C, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn bán hàng các sản phẩm thú cưng.

- Sắp xếp trưng bày hàng hoá trên kệ và kho hàng.

- Dọn dẹp vệ sinh khu vực bán hàng và kho hàng.

- Dọn dẹp, vệ sinh khu vực của chó mèo.

- Cho các bé ăn uống theo quy trình của cửa hàng.

- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng petshop hoặc bán hàng ở cửa hàng tiện lợi/siêu thị từ 3 tháng trở lên, yêu thích chó mèo.

- Yêu cầu ứng viên giao tiếp khá tiếng Anh để tư vấn bán hàng với khách hàng nước ngoài.

- Ý thức làm việc tốt, trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

- Tư duy linh hoạt và chủ động, có sự cầu tiến, mong muốn làm việc gắn bó lâu dài.

- Đăng ký ca làm việc 4 tiếng trở lên trong khung thời gian làm việc của cửa hàng từ 08h00 –21h00, tối đa 3 đến 4 ngày/tuần.

Tại Công Ty TNHH Cobi Pet Hospital Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 25.000 - 28.000 đồng/tiếng, tuỳ năng lực.

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp, được quản lý hướng dẫn trong quá trình làm việc.

- Có phụ cấp xăng xe đi lại khi đi giao hàng và đưa đón thú cưng.

- Địa điểm làm việc: Công ty TNHH Cobi Pet Hospital: Số 68 đường C, phường Tân Phú , Quận 7, TP. HCM

- Địa điểm làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cobi Pet Hospital

