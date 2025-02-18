Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Lê Quang Lộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Lê Quang Lộc
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty TNHH MTV Lê Quang Lộc

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Lê Quang Lộc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 161 Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM) , Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ in ấn, tìm kiếm và phát triển khách hàng ngành in ấn, bao bì giấy.
- Nhận đơn đặt hàng, báo giá, hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng và xử lý các nghiệp vụ khác của đơn hàng ( ký hợp đồng, bàn giao, đốc thúc đảm bảo công nợ,...)
- Theo dõi tiến độ đơn hàng và xử lý hài hòa các khiếu nại của khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam, Nữ
- Ngoại hình:Ngoại hình dễ nhìn
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp
- Ưu tiên các ứng viên từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, marketing, đặc biệt là lĩnh vực in ấn. Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng, làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.
- Có sức khỏe tốt, chủ động về phương tiện di chuyển cá nhân, sử dụng thành thạo vi tính và các phần mềm văn phòng. Khai thác tốt thông tin trên Internet và các mối quan hệ xã hội.

Tại Công Ty TNHH MTV Lê Quang Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: nhận hoa hồng tính theo doanh thu hàng tháng (theo thỏa thuận)
- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Cụ thể trao đổi thêm khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Lê Quang Lộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Lê Quang Lộc

Công Ty TNHH MTV Lê Quang Lộc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 161 Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM) , Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

