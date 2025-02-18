Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Lê Quang Lộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 161 Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM) , Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ in ấn, tìm kiếm và phát triển khách hàng ngành in ấn, bao bì giấy.

- Nhận đơn đặt hàng, báo giá, hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng và xử lý các nghiệp vụ khác của đơn hàng ( ký hợp đồng, bàn giao, đốc thúc đảm bảo công nợ,...)

- Theo dõi tiến độ đơn hàng và xử lý hài hòa các khiếu nại của khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam, Nữ

- Ngoại hình:Ngoại hình dễ nhìn

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp

- Ưu tiên các ứng viên từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, marketing, đặc biệt là lĩnh vực in ấn. Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng, làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.

- Có sức khỏe tốt, chủ động về phương tiện di chuyển cá nhân, sử dụng thành thạo vi tính và các phần mềm văn phòng. Khai thác tốt thông tin trên Internet và các mối quan hệ xã hội.

Tại Công Ty TNHH MTV Lê Quang Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: nhận hoa hồng tính theo doanh thu hàng tháng (theo thỏa thuận)

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Cụ thể trao đổi thêm khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Lê Quang Lộc

