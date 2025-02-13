Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ L&a làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 138 Trần Lưu, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Công tác tư vấn khách hàng sử dụng những sản phẩm của Công ty trong lĩnh vực du lịch và giáo dục

Tham gia tổ chức và điều hành các công tác tổ chức sự kiện online và offline

Quản lý các nền tảng mạng xã hội được công ty cung cấp như Website, Tiktok, Facebook, Zalo, v.v..

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của người quản lý

Phối hợp với Team khác để thúc đẩy doanh số kinh doanh

Nội dung các công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 4 hoặc mới ra ngành tất cả các chuyên ngành có liên quan

Tư duy sáng tạo, tinh thần mạnh mẽ dám đương đầu thử thách

Có khả năng xử dụng các phần mềm thiết kế hình ảnh, video…là điểm cộng

Kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng được tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, giáo dục là một lợi thế

Địa điểm làm việc: TP. HCM, Việt Nam

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ L&a Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo đầy đủ kỹ năng làm việc phù hợp với thời đại mới

Được trả lương thực tập khi thực tập chính thức.

Hoa hồng và thưởng hấp dẫn

Được đóng dấu mộc xác nhận thực tập, hướng dẫn làm báo cáo

Cơ hội được làm việc cùng công ty trong tương lai

Cách Thức Ứng Tuyển

