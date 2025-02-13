Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ L&a làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Công Nghệ L&a
- Hồ Chí Minh:
- 138 Trần Lưu, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Công tác tư vấn khách hàng sử dụng những sản phẩm của Công ty trong lĩnh vực du lịch và giáo dục
Tham gia tổ chức và điều hành các công tác tổ chức sự kiện online và offline
Quản lý các nền tảng mạng xã hội được công ty cung cấp như Website, Tiktok, Facebook, Zalo, v.v..
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của người quản lý
Phối hợp với Team khác để thúc đẩy doanh số kinh doanh
Nội dung các công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tư duy sáng tạo, tinh thần mạnh mẽ dám đương đầu thử thách
Có khả năng xử dụng các phần mềm thiết kế hình ảnh, video…là điểm cộng
Kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng được tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, giáo dục là một lợi thế
Địa điểm làm việc: TP. HCM, Việt Nam
Tại Công Ty TNHH Công Nghệ L&a Thì Được Hưởng Những Gì
Được trả lương thực tập khi thực tập chính thức.
Hoa hồng và thưởng hấp dẫn
Được đóng dấu mộc xác nhận thực tập, hướng dẫn làm báo cáo
Cơ hội được làm việc cùng công ty trong tương lai
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ L&a
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
