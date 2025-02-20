Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DAPDANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - tòa nhà Lexington, số 67 đường Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2 (TP Thủ Đức)

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Gọi điện tìm kiếm khách hàng có nhu cầu cho thuê hoặc chuyển nhượng căn hộ.

Marketing đơn giản để tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thuê căn hộ (chủ yếu khách nước ngoài).

Thực hiện hỗ trợ phòng kinh doanh các công việc đơn giản về liên kết môi giới.

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Từ thứ 2 – chủ nhật:

· Ca 1: 8h – 12h

· Ca 2: 13h30 – 17h30

· Ca 3: 18h – 22h30

Lưu ý: trong thời gian đầu khi nhận việc, nhân viên bắt buộc đăng ký Ca 1 hoặc Ca 2 để tiện cho việc hướng dẫn, đào tạo.

Yêu Cầu Công Việc

Là sinh viên năm 2 – 5

Tiếng anh giao tiếp tốt

Đảm bảo thời gian làm việc tối thiểu 30h/tuần

Tin học văn phòng cơ bản

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DAPDANCE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương:

Part-time: 30.000đ – 40.000đ/h + thưởng

Full-time: lương cứng + thưởng (trao đổi khi phỏng vấn)

Được hướng dẫn, đào tạo chuyên nghiệp từ các anh, chị khi nhận việc.

Được hỗ trợ chi phí gửi xe và tiền điện thoại.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty và hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.

