Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DAPDANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DAPDANCE
- Hồ Chí Minh:
- tòa nhà Lexington, số 67 đường Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2 (TP Thủ Đức)
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Gọi điện tìm kiếm khách hàng có nhu cầu cho thuê hoặc chuyển nhượng căn hộ.
Marketing đơn giản để tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thuê căn hộ (chủ yếu khách nước ngoài).
Thực hiện hỗ trợ phòng kinh doanh các công việc đơn giản về liên kết môi giới.
THỜI GIAN LÀM VIỆC
Từ thứ 2 – chủ nhật:
· Ca 1: 8h – 12h
· Ca 2: 13h30 – 17h30
· Ca 3: 18h – 22h30
Lưu ý: trong thời gian đầu khi nhận việc, nhân viên bắt buộc đăng ký Ca 1 hoặc Ca 2 để tiện cho việc hướng dẫn, đào tạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng anh giao tiếp tốt
Đảm bảo thời gian làm việc tối thiểu 30h/tuần
Tin học văn phòng cơ bản
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DAPDANCE Thì Được Hưởng Những Gì
Part-time: 30.000đ – 40.000đ/h + thưởng
Full-time: lương cứng + thưởng (trao đổi khi phỏng vấn)
Được hướng dẫn, đào tạo chuyên nghiệp từ các anh, chị khi nhận việc.
Được hỗ trợ chi phí gửi xe và tiền điện thoại.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty và hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DAPDANCE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
