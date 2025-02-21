Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH TRẦN GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH TRẦN GIA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 201 Điện Biên Phủ, P15, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Trả lời tin nhắn của khách hàng
- Báo giá vé máy bay, book vé,
- Thực hiện nghiệp vụ về Hợp đồng vé máy bay theo đoàn
- Chăm sóc khách hàng do công ty phân công
- Thực hiện các công việc hành chính khách theo yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Làm giờ hành chính, và CSKH ngoài giờ nếu có giao dịch phát sinh
- Có kinh nghiệm booker CSKH, Call center, ngành đặt vé máy bay, khách sạn, hàng không, du lịch là 01 lợi thế.
- Tỉ mỉ, siêng năng, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.
- Có tinh thần học hỏi cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH TRẦN GIA Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận theo năng lực
- Được hưởng chế độ làm việc, BHXH theo quy định của pháp luật
- Được nghỉ 12 ngày phép/năm
- Xem xét tăng lương sau 01 năm
- Có chế độ lương tháng 13 (tùy vào tình hình kinh doanh của công ty)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH TRẦN GIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
