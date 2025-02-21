Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH TRẦN GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 201 Điện Biên Phủ, P15, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trả lời tin nhắn của khách hàng

- Báo giá vé máy bay, book vé,

- Thực hiện nghiệp vụ về Hợp đồng vé máy bay theo đoàn

- Chăm sóc khách hàng do công ty phân công

- Thực hiện các công việc hành chính khách theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Làm giờ hành chính, và CSKH ngoài giờ nếu có giao dịch phát sinh

- Có kinh nghiệm booker CSKH, Call center, ngành đặt vé máy bay, khách sạn, hàng không, du lịch là 01 lợi thế.

- Tỉ mỉ, siêng năng, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

- Có tinh thần học hỏi cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH TRẦN GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Được hưởng chế độ làm việc, BHXH theo quy định của pháp luật

- Được nghỉ 12 ngày phép/năm

- Xem xét tăng lương sau 01 năm

- Có chế độ lương tháng 13 (tùy vào tình hình kinh doanh của công ty)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH TRẦN GIA

