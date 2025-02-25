Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Big C Long Biên, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm khách hàng có nhu cầu trong lĩnh vực nội thất ( phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, văn phòng làm việc, nhà phố, căn hộ, chung cư, công trình , ...)
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng;
- Báo giá, theo dõi đơn hàng cho đến khi giao dịch thành công;
- Tư vấn thiết kế nội thất cho khách hàng ( nếu khách hàng yêu cầu);

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm bán hàng, kinh doanh từ 3 năm trở lên
- Ưu tiên Có kinh nghiệm bán hàng nội thất
- Nhiệt tình, năng động; có khả năng giao tiếp tốt
- Biết tiếng trung là 1 lợi thế
- Giới tính : Nữ

Tại Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng (thỏa thuận theo năng lực) + hoa hồng
- Hổ trợ cơm trưa tại văn phòng
- Tham gia tất cả các chế độ theo quy định của luật lao động
- Xét duyệt tăng lương theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia

Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 39, Quốc lộ 1A, Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

