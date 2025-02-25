Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Big C Long Biên, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm khách hàng có nhu cầu trong lĩnh vực nội thất ( phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, văn phòng làm việc, nhà phố, căn hộ, chung cư, công trình , ...)

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng;

- Báo giá, theo dõi đơn hàng cho đến khi giao dịch thành công;

- Tư vấn thiết kế nội thất cho khách hàng ( nếu khách hàng yêu cầu);

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm bán hàng, kinh doanh từ 3 năm trở lên

- Ưu tiên Có kinh nghiệm bán hàng nội thất

- Nhiệt tình, năng động; có khả năng giao tiếp tốt

- Biết tiếng trung là 1 lợi thế

- Giới tính : Nữ

Tại Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng (thỏa thuận theo năng lực) + hoa hồng

- Hổ trợ cơm trưa tại văn phòng

- Tham gia tất cả các chế độ theo quy định của luật lao động

- Xét duyệt tăng lương theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia

