Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KÍNH ATV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 79 đường Hồ Mễ Trì,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

– Khai thác, tìm kiếm khách hàng và đại lý mới

– Chăm sóc và giải đáp thắc mắc của khách hàng và đại lý đã có sẵn

– Tư vấn, lên báo giá và chốt đơn theo yêu cầu của khách hàng

– Đi đến các dự án để chào thầu, tìm kiếm thêm nguồn khách hàng

– Chi tiết sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn

– Thực hiện một số công việc theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học, có thể làm fulltime

– Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Nhân viên Kinh doanh

- Có kinh nghiệm tại các công ty PCCC, các công ty có lĩnh vực về cửa thép, cửa kính chống cháy, nhôm kinh

– Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và giải quyết vấn đề.

– Chịu được áp lực cao trong công việc.

– Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KÍNH ATV Thì Được Hưởng Những Gì

– Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm theo luật lao động và điều lệ công ty

– Hỗ trợ chi phí gửi xe, chi phí ăn trưa

– Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

– Tăng lương theo kết quả công việc và ưu đãi đối với nhân viên làm lâu năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KÍNH ATV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin