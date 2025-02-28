Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP I.FI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP I.FI
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP I.FI

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP I.FI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát thị trường, đề xuất khách hàng
Lên kế hoạch bán hàng cho từng khách hàng được giao phụ trách.
Triển khai chính sách thực hiện bán hàng theo kế hoạch đã xây dựng và đề xuất các chính sách bán hàng phù hợp với địa bàn phụ trách.
Quản lý dòng hàng trong địa bàn phụ trách.
.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu độ tuổi: Từ 22 trở lên
Yêu cầu độ tuổi
Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo vệ thực vật, Cây trồng, Nông học, kinh tế nông nghiệp…
Thành thạo tin học văn phòng.
Hành vi/thái độ: Chăm chỉ, nhiệt tình, trung thực, có khả năng làm việc độc lập/làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc và di chuyển nhiều bằng xe máy.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP I.FI Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường thân thiện, thoải mái, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, dìu dắt.
Thưởng 1 năm/lần.
Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà Nước.
Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN 100%.
Chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Thông tin liên hệ:
Thông tin liên hệ
Số lượng: 03 Thị trường phụ trách các tỉnh: Ninh Bình, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang
Số lượng:
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Phòng 901 chung cư @Home, 987 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
Người liên hệ: Mrs Lan

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP I.FI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP I.FI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 34, Tổ 28, Khu tái định cư X2B, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

