Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP I.FI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP I.FI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Khảo sát thị trường, đề xuất khách hàng
Lên kế hoạch bán hàng cho từng khách hàng được giao phụ trách.
Triển khai chính sách thực hiện bán hàng theo kế hoạch đã xây dựng và đề xuất các chính sách bán hàng phù hợp với địa bàn phụ trách.
Quản lý dòng hàng trong địa bàn phụ trách.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu độ tuổi: Từ 22 trở lên
Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo vệ thực vật, Cây trồng, Nông học, kinh tế nông nghiệp…
Thành thạo tin học văn phòng.
Hành vi/thái độ: Chăm chỉ, nhiệt tình, trung thực, có khả năng làm việc độc lập/làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc và di chuyển nhiều bằng xe máy.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP I.FI Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường thân thiện, thoải mái, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, dìu dắt.
Thưởng 1 năm/lần.
Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà Nước.
Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN 100%.
Chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Số lượng: 03 Thị trường phụ trách các tỉnh: Ninh Bình, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Phòng 901 chung cư @Home, 987 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Người liên hệ: Mrs Lan
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP I.FI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
