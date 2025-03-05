Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG GK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Gamuda garden,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kinh Doanh các thiết bị điện trung thế, cao thế, hạ thế,...

- Duy trì, chăm sóc những quan hệ KD hiện có, khai thác, tìm kiếm những KH tiềm năng mới

- Nhận đơn đặt hàng, báo giá và hỗ trợ kỹ thuật cho KH

- Lên dự thảo HĐ sau khi KH đã đồng ý cơ bản, chuyển cấp trên xin ý kiến về các điều khoản HĐ và lập thủ tục ký kết HĐ

- Trực tiếp thực hiện, đốc thúc HĐ: các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, cùng KH kiểm tra chất lượng SP giao.

- Nhận và xử lý các khiếu nại của KH về chất lượng SP, thời gian giao hàng….

- Lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng

- Giải quyết, xử lý tốt vấn đề chuyên môn mà khách hàng yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành: Kinh doanh, kỹ thuật điện nhẹ, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin hoặc các ngành tương đương\.

- Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh / bán hàng các dự án lớn như toà nhà chung cư cao cấp, nhà máy nước ngoài / nhà máy công nghệ cao, các khu văn phòng / tập đoàn lớn trong và ngoài nước và có mối quan hệ với các nhà thầu cơ điện, xây dựng, ...

- Am hiểu về các nghiệp vụ kinh doanh, marketing là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG GK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương = Lương cứng từ 9.000.000 đến 12.000.000＋ Doanh thu (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm) = Từ 15 - 20.000.000 + / tháng

Đóng BHXH, Nghỉ mát / Du lịch hàng năm, Nghỉ phép, Phụ cấp, Ăn trưa, Quà, lễ / tết, thưởng. Tháng 13, ....

Môi trường làm việc hiện đại, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG GK VIỆT NAM

