Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ĐIỆN TỬ VIỆT HỒNG QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 3, tầng 5, tòa nhà Sông Hồng, số 165 Thái Hà, Láng Hạ,Hà Nội

Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm, tư vấn khách hàng doanh nghiệp về các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin mà Vietsunshine phân phối tại Việt Nam.

- Chủ động định hướng, thúc đẩy doanh số bán hàng trực tiếp vào khối khách hàng mình quản lý

- Lập kế hoạch kinh doanh và triển khai các chiến lược kinh doanh để đạt được mục tiêu doanh số

- Phối hợp với các phòng ban trong công ty, đàm phán các điều khoản kinh doanh để phù hợp với nhu cầu của khách hàng và các điều kiện của công ty

- Lập kế hoạch công tác tuần, tháng, quý và báo cáo công việc kinh doanh với quản lý trực tiếp

- Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

- Tuổi từ 25-35 hoặc 3-4 năm kinh nghiệm vị trí nhân viên kinh doanh, ưu tiên ứng viên làm trong lĩnh vực an toàn, bảo mật CNTT.

- Có kinh nghiệm bán hàng dự án cho doanh nghiệp, khách hàng khối FSI và Enterprise là một lợi thế.

- Có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, khả năng xử lý tình huống tốt. Tính cách năng động, khả năng thu hút, ảnh hưởng hiệu quả đến nhiều đối tượng ở tất cả các cấp của khách hàng.

- Khả năng xây dựng kế hoạch, hoàn thành công việc theo kế hoạch và cam kết.

- Nhạy bén trong kinh doanh, ra quyết định đúng đắn, kỹ năng tổng hợp, phân tích, tổ chức trong một môi trường có nhịp độ nhanh.

- Kiến thức, kinh nghiệm làm việc trong việc bán các sản phẩm, giải pháp an ninh mạng, CNTT cũng như kiến thức về các giải pháp hàng đầu trên thị trường

- Ưu tiên ứng viên có khả năng tiếng Anh tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ĐIỆN TỬ VIỆT HỒNG QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15tr-20tr gross (thỏa thuận tùy năng lực khi phỏng vấn)

- Được training thêm trong quá trình làm việc, tham gia các lớp đào tạo, khóa đào tạo về sản phẩm và chuyên môn

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp đồng lao động chính thức

- Hỗ trợ cơm trưa cho nhân viên

- Tiền mừng các dịp sinh nhật, cưới hỏi ...

- Phúc lợi: thưởng tết âm lịch, tết dương lịch, 30-4&1-5, 2-9 ...

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe PVI cho nhân viên sau khi ký HĐLĐ 3 tháng

- Hổ trợ điện thoại, xăng sau khi ký HĐLĐ 3 tháng

- Du lịch hàng năm, tiệc tất niên ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ĐIỆN TỬ VIỆT HỒNG QUANG

