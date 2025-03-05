Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MINOVA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MINOVA GROUP
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- số 33 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:Tầng 5 – Số 33 – Ngõ 41 – Phố Thái Hà – Quận Đống Đa – Hà Nội
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Chủ động, mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MINOVA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
•Lương cứng + Hoa hồng theo doanh số;
• Được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước: BHXH, BHYT, ngày lễ, nghỉ phép,…
• Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty
• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, hỗ trợ nhân viên phát triển, hoàn thiện kĩ năng
• Mọi cá nhân đều có tiếng nói riêng, ColorMedia đảm bảo bạn sẽ được lắng nghe, cân nhắc và được tôn trọng ý kiến
• Có cơ hội thăng tiến khi có đủ năng lực phù hợp với vị trí cao hơn
• Được tham gia các buổi party cuối năm, ngày kỷ niệm, teambuilding do công ty tổ chức
• Được hỗ trợ tham gia các khóa học nâng cao kiến thức, phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MINOVA GROUP
