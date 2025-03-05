Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MINOVA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Địa điểm làm việc

- Hà Nội:Tầng 5 – Số 33 – Ngõ 41 – Phố Thái Hà – Quận Đống Đa – Hà Nội

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Chủ động, mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MINOVA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

•Lương cứng + Hoa hồng theo doanh số;

• Được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước: BHXH, BHYT, ngày lễ, nghỉ phép,…

• Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty

• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, hỗ trợ nhân viên phát triển, hoàn thiện kĩ năng

• Mọi cá nhân đều có tiếng nói riêng, ColorMedia đảm bảo bạn sẽ được lắng nghe, cân nhắc và được tôn trọng ý kiến

• Có cơ hội thăng tiến khi có đủ năng lực phù hợp với vị trí cao hơn

• Được tham gia các buổi party cuối năm, ngày kỷ niệm, teambuilding do công ty tổ chức

• Được hỗ trợ tham gia các khóa học nâng cao kiến thức, phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MINOVA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin