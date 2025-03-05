Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN YUVANCE VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN YUVANCE VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YUVANCE VIETNAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa CT1, X2 Trần Hòa, Đại Kim,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và thiết lập mối quan hệ với khách hàng mới (nhà thuốc, phòng khám, spa, siêu thị mỹ phẩm, v.v.)
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để đưa ra các đề xuất chiến lược
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên kinh doanh tại khu vực
Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng hoặc sản phẩm
Theo dõi tiến độ doanh số của từng khu vực và từng nhân viên kinh doanh
Giám sát việc trưng bày, phân phối, và quảng bá sản phẩm tại điểm bán
Lập báo cáo định kỳ về doanh số, thị trường, và hiệu quả kinh doanh từ đó đề xuất các giải pháp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Dược hoặc các ngành liên quan
Có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ngành dược mỹ phẩm
Kỹ năng quản lý và lãnh đạo
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Có khả năng đi công tác theo tính chất công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YUVANCE VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận. Thu nhập không giới hạn gồm:
+ Lương, phụ cấp, hiệu quả công việc hàng tháng
+ Thưởng kết quả kinh doanh và các khoản thường khác theo quy định Công ty
Tham gia BHXH, YT,TN, ngày phép năm,... theo quy định pháp luật
Chế độ phúc lợi khác như: Hiếu, hỉ, ốm đau, quà tặng nhân viên,...
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ
Chương trình hoạt động văn hóa đa dạng: Teambuilding, hoạt động dã ngoại, sinh nhật hàng tháng, tiệc giáng sinh, tất niên,...
Có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
Môi trường làm việc cởi mở cùng sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và các phòng ban liên quan

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YUVANCE VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN YUVANCE VIETNAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa CT1, X2 Trần Hòa, Đại Kim

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

