Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN YUVANCE VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa CT1, X2 Trần Hòa, Đại Kim,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và thiết lập mối quan hệ với khách hàng mới (nhà thuốc, phòng khám, spa, siêu thị mỹ phẩm, v.v.)

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để đưa ra các đề xuất chiến lược

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên kinh doanh tại khu vực

Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng hoặc sản phẩm

Theo dõi tiến độ doanh số của từng khu vực và từng nhân viên kinh doanh

Giám sát việc trưng bày, phân phối, và quảng bá sản phẩm tại điểm bán

Lập báo cáo định kỳ về doanh số, thị trường, và hiệu quả kinh doanh từ đó đề xuất các giải pháp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Dược hoặc các ngành liên quan

Có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ngành dược mỹ phẩm

Kỹ năng quản lý và lãnh đạo

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

Có khả năng đi công tác theo tính chất công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YUVANCE VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận. Thu nhập không giới hạn gồm:

+ Lương, phụ cấp, hiệu quả công việc hàng tháng

+ Thưởng kết quả kinh doanh và các khoản thường khác theo quy định Công ty

Tham gia BHXH, YT,TN, ngày phép năm,... theo quy định pháp luật

Chế độ phúc lợi khác như: Hiếu, hỉ, ốm đau, quà tặng nhân viên,...

Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ

Chương trình hoạt động văn hóa đa dạng: Teambuilding, hoạt động dã ngoại, sinh nhật hàng tháng, tiệc giáng sinh, tất niên,...

Có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

Môi trường làm việc cởi mở cùng sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và các phòng ban liên quan

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YUVANCE VIETNAM

