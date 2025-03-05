Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN YUVANCE VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YUVANCE VIETNAM
- Hà Nội:
- Tòa CT1, X2 Trần Hòa, Đại Kim,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và thiết lập mối quan hệ với khách hàng mới (nhà thuốc, phòng khám, spa, siêu thị mỹ phẩm, v.v.)
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để đưa ra các đề xuất chiến lược
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên kinh doanh tại khu vực
Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng hoặc sản phẩm
Theo dõi tiến độ doanh số của từng khu vực và từng nhân viên kinh doanh
Giám sát việc trưng bày, phân phối, và quảng bá sản phẩm tại điểm bán
Lập báo cáo định kỳ về doanh số, thị trường, và hiệu quả kinh doanh từ đó đề xuất các giải pháp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ngành dược mỹ phẩm
Kỹ năng quản lý và lãnh đạo
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Có khả năng đi công tác theo tính chất công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YUVANCE VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
+ Lương, phụ cấp, hiệu quả công việc hàng tháng
+ Thưởng kết quả kinh doanh và các khoản thường khác theo quy định Công ty
Tham gia BHXH, YT,TN, ngày phép năm,... theo quy định pháp luật
Chế độ phúc lợi khác như: Hiếu, hỉ, ốm đau, quà tặng nhân viên,...
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ
Chương trình hoạt động văn hóa đa dạng: Teambuilding, hoạt động dã ngoại, sinh nhật hàng tháng, tiệc giáng sinh, tất niên,...
Có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
Môi trường làm việc cởi mở cùng sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và các phòng ban liên quan
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YUVANCE VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
