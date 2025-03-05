Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Công Nghiệp Deco Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 239 Phan Bá Vành,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng mới

- Chăm sóc khách hàng cũ

- Tư vấn, đàm phán, thương thảo về giá cả, hợp đồng với khách hàng

- Tương tác công việc giữa khách và nhà máy

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng lĩnh vực HVAC, MEP, PCCC, am hiểu về hệ thống cơ điện

- Yêu thích bán hàng, chịu khó học hỏi.

- Trung thực, nhanh nhẹn, vui vẻ, ý thức trách nhiệm cao, có sức khỏe tốt

- Cẩn thận, chịu khó, linh hoạt trong xử lý vấn đề

- Khả năng thuyết phục, đàm phán, giao tiếp tốt, tự tin...

Tại Công Ty CP Công Nghiệp Deco Vina Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập: Từ 10 triệu đến 50 triệu (lương cứng+hoa hồng doanh thu)

- Thưởng tháng, quý, năm theo kết quả công việc, tăng lương theo năng lực

- Làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội rèn luyện, phát triển bản thân

- Nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Công Nghiệp Deco Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.