Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 8, Ngách 19, Ngõ 20 Phố Đàm Quang Trung, Quận Long Biên, TP. Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng kịch bản chốt sale và chốt sale KH chuyển đổi sang gặp trực tiếp, chăm sóc KH

- Phối hợp với MKT tối ưu nội dung truyền thông, bán hàng

- Đo lường, báo cáo chỉ số sales hàng ngày cho Trưởng phòng, Ban lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop cá nhân

- Đã có kinh nghiệm Sale/Telesale/CSKH

- Có tố chất, thấu hiểu tâm lý KH

- Khả năng chốt sales online, đánh máy tính nhanh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 4tr + hoa hồng có thể lên tới 8tr - 10tr/tháng

- Phụ cấp điện thoại 200k/tháng

- 100% data do phòng MKT đổ về

- Được tham gia các sự kiện trong tháng của công ty và tham gia du lịch hàng năm

- Được đào tạo hàng tuần bởi trưởng phòng kinh doanh nhiều năm kinh nghiệm, trẻ trung để lên vị trí leader team, sau này sẽ quản lý team

- Được trực tiếp đào tạo bởi trưởng phòng đã có kinh nghiệm làm việc, tư vấn cho hơn 10 doanh nghiệp khu vực miền Bắc:

+ Đào tạo về các kỹ năng mềm thiết yếu: xây dựng kế hoạch, xử lý mâu thuẫn, quản lý con người, quản lý mục tiêu

+ Đào tạo về các phẩm chất, phát triển để đạt được mục tiêu cá nhân từng người: Kỷ luật, khát khao chiến thắng, quản trị cảm xúc,...

+ Đào tạo tư duy chốt sales, thấu hiểu tâm lý con người, thấu hiểu khách hàng, xây dựng kịch bản chốt sales

- Được trao quyền, chủ động xử lý công việc

- Được đóng BHXH sau 2 tháng làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin