Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ÁNH HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 40 Hoàng Như Tiếp,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tích cực tư vấn và hỗ trợ khách hàng lựa chọn hàng hóa.

Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng (cân hàng, đóng gói, thanh toán...) nhanh chóng và chính xác.

Giải quyết khiếu nại khách hàng và báo cáo Cấp trên nếu ngoài thẩm quyền và khả năng giải quyết.

Tích cực xây dựng quan hệ khách hàng và mở rộng tệp khách hàng thân thiết.

Trưng bày hàng hóa theo đúng sơ đồ phân khu hàng hóa (layout) và sơ đồ trưng bày chi tiết hàng hóa (planogram) quy định.

Luôn đảm bảo đủ hàng trưng bày, không được phép thiếu hàng trên quầy kệ.

Tuân thủ tiêu chuẩn quy cách, tiêu chuẩn Vệ sinh An toàn Thực phẩm nhằm giảm thiếu tỷ lệ hư hỏng, thất thoát, hao hụt.

Kiểm tra thường xuyên bảng giá, tem giá (giá thường và giá khuyến mại), đảm bảo niêm yết đúng giá.

Quản lý tài sản, quản lý tài chính.

Tuân thủ lịch làm việc được phân công và sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp vào giờ cao điểm, ngày lễ, cuối tuần.

Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo/huấn luyện theo quy định; thường xuyên tự học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn để hoàn thành tốt công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ

Am hiểu về ngành bán lẻ

Có kỹ năng giao tiếp tốt

Có kinh nghiệm bán lẻ tại các cửa hàng, siêu thị là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ÁNH HOA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ (lương cứng + phụ cấp + thưởng...)

Đánh giá, xem xét tăng lương định kỳ hàng năm theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Những trường hợp đặc biệt có thể xem xét tăng lương trước thời hạn.

Người lao động được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ÁNH HOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.