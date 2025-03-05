Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 47 Nguyễn Tuân, Toà Gold Season, Thanh Xuân Trung,Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Gọi điện thoại cho Phụ huynh có con đang học từ độ tuổi Lớp 1 đến lớp 9: Giới thiệu chương trình học các môn và mời PH tham gia (Data có sẵn, dùng app gọi miễn phí)
Cập nhật thông tin, báo cáo trên các file làm việc
Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu từ quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giọng nói lưu loát, dễ nghe, không bị ngọng, vấp, nói lắp
Chủ động trong công việc
Chăm chỉ, thật thà, biết lắng nghe và có tính kiên nhẫn
Hòa đồng, thích giao tiếp, làm việc có trách nhiệm và luôn cầu thị
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm đã gọi lọc.
Có kỹ năng tin học văn phòng là một lợi thế
Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, gia sư, trợ giảng, giảng dạy ở các đơn vị trung tâm Giáo dục là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ 6.000.000 đến 8.000.000 + Hoa hồng. Thu nhập Upto 8.000.000 - 10.000.000.
Data khách hàng có sẵn
Lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc.
Tham gia chương trình đào tạo bài bản từ các chuyên gia cấp cao.
Phát triển bản thân trong môi trường tôn trọng bản sắc cá nhân.
Tham gia BHXH,BHYT,BHTN theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY
