Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 47 Nguyễn Tuân, Toà Gold Season, Thanh Xuân Trung,Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Gọi điện thoại cho Phụ huynh có con đang học từ độ tuổi Lớp 1 đến lớp 9: Giới thiệu chương trình học các môn và mời PH tham gia (Data có sẵn, dùng app gọi miễn phí)

Cập nhật thông tin, báo cáo trên các file làm việc

Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu từ quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng nói lưu loát, dễ nghe, không bị ngọng, vấp, nói lắp

Chủ động trong công việc

Chăm chỉ, thật thà, biết lắng nghe và có tính kiên nhẫn

Hòa đồng, thích giao tiếp, làm việc có trách nhiệm và luôn cầu thị

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm đã gọi lọc.

Có kỹ năng tin học văn phòng là một lợi thế

Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, gia sư, trợ giảng, giảng dạy ở các đơn vị trung tâm Giáo dục là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 6.000.000 đến 8.000.000 + Hoa hồng. Thu nhập Upto 8.000.000 - 10.000.000.

Data khách hàng có sẵn

Lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc.

Tham gia chương trình đào tạo bài bản từ các chuyên gia cấp cao.

Phát triển bản thân trong môi trường tôn trọng bản sắc cá nhân.

Tham gia BHXH,BHYT,BHTN theo quy định

