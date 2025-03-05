Tuyển Nhân viên kinh doanh Mandala Suites Bắc Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Nghiên cứu nhu cầu của khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ, tổ chức thực hiện các chương trình dịch vụ chăm sóc khách hàng, đánh giá sự hài lòng của khách hàng, nâng cấp cải tiến dịch vụ hiện có và sáng tạo dịch vụ;

Đảm bảo doanh số của phòng đạt được theo định mức yêu cầu và thực hiện các báo cáo kinh doanh định kỳ;

Thực hiện theo kế hoạch và tổ chức các chương trình khuyến mãi, các hoạt động PR, Marketing thúc đẩy doanh số;

Phối hợp với các phòng ban, tham mưu sáng tạo đổi mới dịch vụ, sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khách hàng thuộc những phân khúc thị trường khác nhau và đề xướng kế hoạch xúc tiến sản phẩm phù hợp;

Quản lý, đào tạo và phát triển năng lực nhân viên phòng, thúc đẩy hiệu suất công việc bộ phận kinh doanh;

Quản lý các kênh phân phối khách sạn B2C, B2B,...; Xây dựng & phát triển quan hệ vs các đối tác (chính quyền, công ty, lữ hành);

Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Lãnh đạo.\

Tốt nghiệp chuyên ngành Khách sạn, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Du lịch, Bất động sản và các chuyên ngành liên quan;

Có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực khách sạn;

Có kỹ năng xây dựng, quản lý và đào tạo đội nhóm;

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, tư vấn bán hàng, làm báo cáo, đàm phán, xử lý tình huống tốt; Giao tiếp Tiếng Anh thành thạo;

Linh hoạt trong việc đi công tác;

Nhiệt huyết, năng động, kiên trì, trung thực trong công việc.

Lương cứng thoả thuận + Mức hoa hồng không giới hạn; Xét tăng lương, thưởng lễ tết, thưởng tháng, quý, lương tháng thứ 13+++;

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm & phúc lợi theo quy định của Nhà nước và được hưởng thêm các chính sách đãi ngộ dành riêng cho CBCNV của Tập đoàn (Phụ cấp, du lịch, team building, chăm sóc sức khoẻ, CLB thể thao, cà phê & trà chiều...)

