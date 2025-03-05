Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SEEDCOM FASHION GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 236 Quang Trung,Hà Nội

Nhân viên kinh doanh

- Tư vấn và bán hàng, nắm được kiến thức về sản phẩm như nguồn gốc, chất liệu, màu sắc...;

- Bảo quản hàng hóa, kiểm tra tồn kho, xuất bán, xuất trả;

- Trưng bày hàng hóa theo quy định của công ty;

- Cập nhật thông tin khuyến mãi để tư vấn cho khách hàng;

- Các công việc khác theo chỉ đạo.

Yêu Cầu Công Việc

- Bằng cấp: Tốt nghiệp THPT;

- Độ tuổi: 18 – 28 tuổi;

- Kinh nghiệm: 1 năm;

- Chăm chỉ, chịu khó, nhiệt tình, cẩn thận, trung thực, chân thành;

- Tôn trọng kỷ luật;

- Giao tiếp và đàm phán tốt;

- Ngoại hình là một lợi thế.

Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản và Thưởng;

- Tham gia đầy đủ chế độ theo quy định của Công ty và Pháp luật;

- Được làm việc trong môi trường trẻ năng động;

- Được đào tạo theo chính sách đào tạo của Công ty;

- Được làm việc với các Leader trẻ, năng động;

- Được hưởng chính sách mua hàng nội bộ với giá ưu đãi;

- Cơ hội thăng tiến sau 6 tháng làm việc;

- Linh hoạt làm việc theo ca.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEEDCOM FASHION GROUP

