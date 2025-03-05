Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SEEDCOM FASHION GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEEDCOM FASHION GROUP
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 236 Quang Trung,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư vấn và bán hàng, nắm được kiến thức về sản phẩm như nguồn gốc, chất liệu, màu sắc...;
- Bảo quản hàng hóa, kiểm tra tồn kho, xuất bán, xuất trả;
- Trưng bày hàng hóa theo quy định của công ty;
- Cập nhật thông tin khuyến mãi để tư vấn cho khách hàng;
- Các công việc khác theo chỉ đạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Bằng cấp: Tốt nghiệp THPT;
- Độ tuổi: 18 – 28 tuổi;
- Kinh nghiệm: 1 năm;
- Chăm chỉ, chịu khó, nhiệt tình, cẩn thận, trung thực, chân thành;
- Tôn trọng kỷ luật;
- Giao tiếp và đàm phán tốt;
- Ngoại hình là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEEDCOM FASHION GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản và Thưởng;
- Tham gia đầy đủ chế độ theo quy định của Công ty và Pháp luật;
- Được làm việc trong môi trường trẻ năng động;
- Được đào tạo theo chính sách đào tạo của Công ty;
- Được làm việc với các Leader trẻ, năng động;
- Được hưởng chính sách mua hàng nội bộ với giá ưu đãi;
- Cơ hội thăng tiến sau 6 tháng làm việc;
- Linh hoạt làm việc theo ca.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEEDCOM FASHION GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
