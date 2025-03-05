Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH ILABY Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH ILABY Việt Nam
- Hà Nội:
- Tòa N01 ngõ 259 Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy,Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Trực tiếp livestream tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm trên kênh của công ty.
Mỗi ca LIVE đến trước khoảng 30p để sắp xếp phòng live, trao đổi với support về nội dung chương trình live của ngày.
Phối hợp với nhãn hàng lên kế hoạch phát triển nội dung các kênh facebook và tham gia triển khai để tăng tỷ lệ chuyển đổi và xu hướng cho kênh/ cho livestream.
Lên kế hoạch, giá livestream mỗi tuần, mỗi tháng.
Phối hợp với bộ phận MKT để triển khai ads khung giờ hiệu quả.
Cập nhật các kiến thức mới về ngành thời trang trẻ em, về công việc của ILABY.
Đảm bảo chỉ tiêu KPIs doanh số và views đặt ra.
Tham gia các buổi đào tạo sản phẩm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình dễ nhìn, cao trên 1m60, giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, không bị ngọng.
Có khả năng xử lý vấn đề nhanh, có tinh thần cầu tiến, ý chí học hỏi, không bị nản khi ít view.
Ưu tiên kinh nghiệm livestream ngành thời trang, đặc biệt là ngành thời trang của bé.
Tại Công ty TNHH ILABY Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ILABY Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
