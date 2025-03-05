Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH ILABY Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH ILABY Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công ty TNHH ILABY Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH ILABY Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa N01 ngõ 259 Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy,Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp livestream tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm trên kênh của công ty.
Mỗi ca LIVE đến trước khoảng 30p để sắp xếp phòng live, trao đổi với support về nội dung chương trình live của ngày.
Phối hợp với nhãn hàng lên kế hoạch phát triển nội dung các kênh facebook và tham gia triển khai để tăng tỷ lệ chuyển đổi và xu hướng cho kênh/ cho livestream.
Lên kế hoạch, giá livestream mỗi tuần, mỗi tháng.
Phối hợp với bộ phận MKT để triển khai ads khung giờ hiệu quả.
Cập nhật các kiến thức mới về ngành thời trang trẻ em, về công việc của ILABY.
Đảm bảo chỉ tiêu KPIs doanh số và views đặt ra.
Tham gia các buổi đào tạo sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, từ 20 đến 30 tuổi.
Ngoại hình dễ nhìn, cao trên 1m60, giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, không bị ngọng.
Có khả năng xử lý vấn đề nhanh, có tinh thần cầu tiến, ý chí học hỏi, không bị nản khi ít view.
Ưu tiên kinh nghiệm livestream ngành thời trang, đặc biệt là ngành thời trang của bé.

Tại Công ty TNHH ILABY Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 100-150k/h tùy theo kinh nghiệm và khả năng live thực tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ILABY Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH ILABY Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 30-32 ngõ 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-thoa-thuan-tai-ha-noi-job328789
