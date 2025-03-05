Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH ILABY Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Trực tiếp livestream tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm trên kênh của công ty.

Mỗi ca LIVE đến trước khoảng 30p để sắp xếp phòng live, trao đổi với support về nội dung chương trình live của ngày.

Phối hợp với nhãn hàng lên kế hoạch phát triển nội dung các kênh facebook và tham gia triển khai để tăng tỷ lệ chuyển đổi và xu hướng cho kênh/ cho livestream.

Lên kế hoạch, giá livestream mỗi tuần, mỗi tháng.

Phối hợp với bộ phận MKT để triển khai ads khung giờ hiệu quả.

Cập nhật các kiến thức mới về ngành thời trang trẻ em, về công việc của ILABY.

Đảm bảo chỉ tiêu KPIs doanh số và views đặt ra.

Tham gia các buổi đào tạo sản phẩm.