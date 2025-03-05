Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONAL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONAL VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 123 Cầu Giấy, P. Quan Hoa,Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm bảo hàng hoá tại cửa hàng phải đầy đủ: kiểu dáng, kích cỡ, màu sắc...
Thuộc tất cả đơn giá và các mã hàng đang bán.
Nắm vững các kiến thức và thông tin về sản phẩm.
Thực hiện thành thạo và đủ 6 Bước bán hàng.
Thực hiện nhập hàng, kiểm hàng tồn, xuất bán, xuất trả, bảo quản hàng hóa, báo cáo kinh doanh theo yêu cầu của TIV
Tuân thủ việc trưng Bày hàng hoá theo qui định công ty. Luôn duy trì vật dụng trưng bày ở tình trạng tốt
Vệ sinh cửa hàng, quầy kệ hằng ngày và luôn luôn duy trì sự ngăn nắp sạch sẽ trong cửa hàng.
Tuân thủ các Nguyên tắc về Đạo đức, Bảo mật Thông tin, Nội qui làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đạt chỉ tiêu doanh số (số lượng người mua, số miếng trung bình bán cho 1 khách hàng, trị giá trung bình trên 1 miếng bán được, tỉ trọng lượng khách mua trên lượng khách ghé cửa hàng)
Nắm vững kiến thức về sản phẩM
Đạt tiêu chuẩn về trưng bày hàng hóa
Thành thạo thực hiện 6 bước bán hàng
Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 06 - 08 triệu
Được tham gia BHXH theo quy định luật lao động, công đoàn
12 ngày phép năm/ năm làm việc
Lương Tháng 13
Tiền thưởng hoa hồng theo doanh số cửa hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONAL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONAL VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Zen Plaza 54 - 56 Nguyen Trai, Quan 1

