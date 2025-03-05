Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 187 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sắp xếp thẩm mỹ các sản phẩm, hình ảnh, thiết bị quảng cáo lên quầy kệ

- Theo dõi, cập nhật đóng tem, mác sản phẩm (theo yêu cầu từ LM)

- Giới thiệu, tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm.

- Giải đáp thắc mắc của các khách hàng tại showroom, khách hàng nội bộ về việc sử dụng, giá cả, cách thức mua hàng, dịch vụ sau bán hàng.

- Kết hợp với nhân viên thương mại điện tử để nhận đơn từ sàn và tiến hành đóng gói, giao hàng đúng cam kết với khách hàng.

- Tracking đơn hàng trên hệ thống POS, ghi nhận doanh thu và báo cáo ghi nhận doanh thu cũng như tuân thủ các quy định vận hành của khối vận hành trong việc ghi nhận doanh thu.

- Nhận thức về các yêu cầu về an toàn trong cửa hàng và thông báo tất cả các vấn đề có thể gây rủi ro cho quản lý kho, quản lý nhân sự và LM.

- Kiểm kê hàng hóa trong cửa hàng, thông báo với LM về tình hình hàng hóa mỗi ngày đặc biệt là hàng số lượng ít và hàng cận date

- Làm việc với bộ phận kho để nắm kế hoạch sản xuất hàng hóa, kế hoạch nhập hàng và báo cáo với LM

- Hợp tác với team kho vận đảm bảo sl hàng hóa, không bị đứt gãy hàng.

- Theo dõi tình hình xuất nhập hàng, báo cáo tồn kho hàng ngày với LM

- Report các sản phẩm bán chậm, cận date

- Report về lượt khách ghé cửa hàng, tổng thời gian mua hàng, các hành vi mua hàng của khách hàng trong tuần (hình thức mua, sản phẩm mua, sản phẩm muốn mua kèm, etc.)

- Report về tình hình showroom (quầy kệ bày bán, vật phẩm marketing,etc)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc sinh viên có thể sắp xếp thời gian đi làm thêm

Chịu khó chăm chỉ

Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng từ 03 tháng trở lên

Làm việc tại cửa hàng 187 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian yêu cầu từ 15h-19h hàng ngày, riêng thứ 2 bắt buộc làm full ngày

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 30k/giờ và có thưởng doanh số

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc

