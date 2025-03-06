Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Kỹ Thuật UFO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Kỹ Thuật UFO Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- LK32, OCT 2
- Thành Ủy Hà Nội, KĐT Resco, Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
+ Phụ trách lĩnh vực kinh doanh thiết bị thiết bị Robotic actuators ,Servo Motor,PLC…
+ Duy trì mối quan hệ với khách hàng trước và sau bán hàng.
+ Làm việc trực tiếp với Maker, đối tác và chuyên gia nước ngoài
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Ứng viên là Nam, tốt nghiệp các trường khối kỹ thuật
(tối thiểu 2 năm).
+ Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng các sản phẩm như Robot, Servo Motor…
(tối thiểu 2 năm).
Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Kỹ Thuật UFO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
+ Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Kỹ Thuật UFO Việt Nam
