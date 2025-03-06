Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Kỹ Thuật UFO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Kỹ Thuật UFO Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Kỹ Thuật UFO Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Kỹ Thuật UFO Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- LK32, OCT 2

- Thành Ủy Hà Nội, KĐT Resco, Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Phụ trách lĩnh vực kinh doanh thiết bị thiết bị Robotic actuators ,Servo Motor,PLC…
+ Duy trì mối quan hệ với khách hàng trước và sau bán hàng.
+ Làm việc trực tiếp với Maker, đối tác và chuyên gia nước ngoài

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Ứng viên là Nam, tốt nghiệp các trường khối kỹ thuật
(tối thiểu 2 năm).
+ Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng các sản phẩm như Robot, Servo Motor…

Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Kỹ Thuật UFO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Kỹ Thuật UFO Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Kỹ Thuật UFO Việt Nam

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Kỹ Thuật UFO Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: LK32, OCT 2-Thành Ủy Hà Nội, KĐT Resco, Từ Liêm, Hà Nội

