Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- VinHomes Gardenia Hàm Nghi,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm hiểu về nắm rõ các dự án mà Công ty đang triển khai
Nghiên cứu khách hàng, xây dựng kịch bản nói chuyện với khách hàng
Gọi điện theo Data có sẵn do Công ty cung cấp
Thu thập thông tin, ghi chú các thông tin mà khách hàng đưa ra
Báo cáo kết quả cho người quản lý trực tiếp
Thực hiện các yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm tuy nhiên nếu có là 1 lợi thế
Độ tuổi phù hợp:1997 - 2005
Yêu cầu cao về giọng nói (không ngọng, tiếng địa phương ...)
Giao tiếp tốt, biết xử lý tình huống
Phản xạ nhanh, ứng biến tốt
Ham học học, sẵn sàng lắng nghe
Có laptop cá nhân
Có thể làm ít nhất 05 ca/tuần đối với Partime; 04 ca/ tuần đối với Fulltime
Ưu tiên ứng viên đang sinh sống, học tập tại quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Ca partime: 25k/h
Ca fulltime: 30k/h
Môi trường làm việc sạch sẽ, gần gũi, trẻ trung năng động
Được làm việc trong Công ty có văn hoá hiện đại, văn minh, không rập khuôn
Được đào tạo bài bản kiến thức về ngành Bất động sản, cải thiện kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống
Công việc có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Công ty luôn có sẵn đồ ăn, đồ uống tại khu vực nghỉ ngơi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
