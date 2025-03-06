Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - VinHomes Gardenia Hàm Nghi,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu về nắm rõ các dự án mà Công ty đang triển khai

Nghiên cứu khách hàng, xây dựng kịch bản nói chuyện với khách hàng

Gọi điện theo Data có sẵn do Công ty cung cấp

Thu thập thông tin, ghi chú các thông tin mà khách hàng đưa ra

Báo cáo kết quả cho người quản lý trực tiếp

Thực hiện các yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm tuy nhiên nếu có là 1 lợi thế

Độ tuổi phù hợp:1997 - 2005

Yêu cầu cao về giọng nói (không ngọng, tiếng địa phương ...)

Giao tiếp tốt, biết xử lý tình huống

Phản xạ nhanh, ứng biến tốt

Ham học học, sẵn sàng lắng nghe

Có laptop cá nhân

Có thể làm ít nhất 05 ca/tuần đối với Partime; 04 ca/ tuần đối với Fulltime

Ưu tiên ứng viên đang sinh sống, học tập tại quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Ca partime: 25k/h

Ca fulltime: 30k/h

Môi trường làm việc sạch sẽ, gần gũi, trẻ trung năng động

Được làm việc trong Công ty có văn hoá hiện đại, văn minh, không rập khuôn

Được đào tạo bài bản kiến thức về ngành Bất động sản, cải thiện kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống

Công việc có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Công ty luôn có sẵn đồ ăn, đồ uống tại khu vực nghỉ ngơi

