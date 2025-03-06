Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ CNC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Phát triển thị trường & mở rộng khách hàng

- Nghiên cứu và phân tích xu hướng thị trường bất động sản công nghiệp, cập nhật thông tin về cung – cầu, giá thuê, chính sách ưu đãi của các KCN.

- Tìm kiếm, tiếp cận và mở rộng mạng lưới khách hàng FDI, đặc biệt là doanh nghiệp từ Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, Mỹ.

- Đề xuất chiến lược kinh doanh & marketing để thu hút khách hàng, tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh.

2. Quản lý & phát triển khách hàng

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, nhà đầu tư, đối tác và các tổ chức xúc tiến thương mại.

- Trực tiếp tham gia đàm phán, thương lượng hợp đồng, hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch và hậu mãi.

- Chăm sóc khách hàng sau giao dịch, đảm bảo sự hài lòng và duy trì hợp tác dài hạn.

3. Xây dựng thương hiệu & quan hệ đối tác

- Đại diện công ty tham gia hội nghị, triển lãm, sự kiện quốc tế về bất động sản công nghiệp.

- Mở rộng hợp tác với các tổ chức xúc tiến đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, các đơn vị tư vấn đầu tư để thu hút khách hàng tiềm năng.

- Phát triển và quản lý các kênh thương mại điện tử, truyền thông số phục vụ hoạt động kinh doanh.

4. Quản lý & báo cáo

- Đào tạo và nâng cao năng lực đội nhóm.

- Lập báo cáo thị trường, kế hoạch kinh doanh & chiến lược phát triển định kỳ cho Ban Giám đốc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ & Ngoại ngữ

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế, Ngoại thương, Bất động sản hoặc các ngành liên quan.

- Thông thạo tiếng Anh/tiếng Trung/tiếng Hàn. Ưu tiên Thông thạo 2 ngoại ngữ trở lên

2. Kinh nghiệm & Kỹ năng chuyên môn

- Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, cho thuê, đầu tư hoặc quản lý bất động sản công nghiệp (ưu tiên ứng viên từng làm việc với khách hàng FDI, đặc biệt là các doanh nghiệp - Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, ...).

- Hiểu biết sâu về thị trường bất động sản công nghiệp tại Việt Nam và khu vực.

- Có mối quan hệ rộng với các chủ đầu tư, quỹ đầu tư, khách thuê và các bên liên quan trong ngành.

Phúc Lợi

Lương thưởng/ Phúc lợi

Lương thưởng cạnh tranh: Thỏa thuận

Xét tăng lương 1 lần/ 1 năm theo năng lực và hiệu quả công việc;

Được tham gia đầy đủ các chế độ của Nhà nước quy định như: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép năm, .... và các chế độ khác của công ty quy định.

Du lịch nghỉ mát và các chế độ phúc lợi khác

Cơ hội phát triển

Được đề bạt thăng tiến trên cơ sở năng lực, thành tích và mong muốn phát triển của bản thân;

Được tham gia các chương trình đào tạp kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy, phương pháp làm việc dành cho nhân viên;

Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng cho từng vị trí.

