Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Apzon Irs Việt Nam - Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Apzon Irs Việt Nam - Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Apzon Irs Việt Nam - Hồ Chí Minh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 10, Tòa nhà Văn phòng Nam Cường, Km4, đường Lê Văn Lương kéo dài, Phường La Khê,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia triển khai hệ thống ERP cho các doanh nghiệp - BA (Business Analysis)
Tư vấn nghiệp vụ cho bộ phận lập trình
Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong việc chuẩn bị và trình bày giải pháp cho khách hàng;
Tư vấn và đào tạo khách hàng về nghiệp vụ và sử dụng phần mềm
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc CNTT
Yêu thích nghề nghiệp tư vấn giải pháp quản trị doanh nghiệp, tư vấn về các hệ thống thông tin quản lý cho doanh nghiệp, giúp cho các doanh nghiệp quản trị hiệu quả, tăng năng suất lao động, tăng sự cạnh tranh cho doanh nghiệp
Sáng tạo trong công việc, có khả năng đi công tác
Khả năng làm việc độc lập, chăm chỉ, chịu được áp lực cao trong công việc
Ưu tiên các ứng viên đã từng làm kiểm toán
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm
Có hiểu biết về các phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP) hoặc hệ thống kế toán là môt lợi thế lớn

Tại Công Ty Cổ Phần Apzon Irs Việt Nam - Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thứ 2 đến thứ 6 (từ 08:00 giờ đến 12:00 giờ; từ 13:00 giờ đến 17:00 giờ)
Lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực, điều chỉnh lương: 2 lần/năm.
Lương tháng 13
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm
Bảo hiểm sức khoẻ hàng năm (Với nhân viên thâm niên > 3 năm)
Hỗ trợ ăn trưa tại VP
Ngày phép: 12 ngày/năm.
Du lịch hàng năm
Công tác phí (khi đi onsite các dự án)
Thưởng vào các dịp lễ, tết.
Tài trợ tham gia các hoạt động thể thao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Apzon Irs Việt Nam - Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 8 – WMC Tower, 102 a-b-c Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

