Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Apzon Irs Việt Nam - Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 10, Tòa nhà Văn phòng Nam Cường, Km4, đường Lê Văn Lương kéo dài, Phường La Khê,Hà Nội

Tham gia triển khai hệ thống ERP cho các doanh nghiệp - BA (Business Analysis)

Tư vấn nghiệp vụ cho bộ phận lập trình

Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong việc chuẩn bị và trình bày giải pháp cho khách hàng;

Tư vấn và đào tạo khách hàng về nghiệp vụ và sử dụng phần mềm

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc CNTT

Yêu thích nghề nghiệp tư vấn giải pháp quản trị doanh nghiệp, tư vấn về các hệ thống thông tin quản lý cho doanh nghiệp, giúp cho các doanh nghiệp quản trị hiệu quả, tăng năng suất lao động, tăng sự cạnh tranh cho doanh nghiệp

Sáng tạo trong công việc, có khả năng đi công tác

Khả năng làm việc độc lập, chăm chỉ, chịu được áp lực cao trong công việc

Ưu tiên các ứng viên đã từng làm kiểm toán

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm

Có hiểu biết về các phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP) hoặc hệ thống kế toán là môt lợi thế lớn

Thứ 2 đến thứ 6 (từ 08:00 giờ đến 12:00 giờ; từ 13:00 giờ đến 17:00 giờ)

Lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực, điều chỉnh lương: 2 lần/năm.

Lương tháng 13

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm

Bảo hiểm sức khoẻ hàng năm (Với nhân viên thâm niên > 3 năm)

Hỗ trợ ăn trưa tại VP

Ngày phép: 12 ngày/năm.

Du lịch hàng năm

Công tác phí (khi đi onsite các dự án)

Thưởng vào các dịp lễ, tết.

Tài trợ tham gia các hoạt động thể thao.

