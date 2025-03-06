Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LH HAIR VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 51, đường galaxy 4, Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng mới và đăng bài trên các trang social media.

- Giao tiếp với cả khách hàng B2B và B2C để hiểu mong muốn của họ

- Được training từ A-Z

- Đón tiếp khách hàng đến thăm quan văn phòng tại Vietnam.

- Tư vấn, tính toán và gửi báo giá

- Xác nhận đơn đặt hàng và xử lý cho các bộ phận liên quan khác

- Xử lý đặt đơn hàng từ đầu đến cuối.

- Xử lý khiếu nại của khách hàng.

- Chăm sóc khách hàng chu đáo trước và sau khi đặt hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Xuất nhập khẩu,...

- Kĩ năng Tiếng Anh nghe nói thành thạo

- Hiểu biết tổng quan về quy trình bán hàng, đàm phán và thương lượng.

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng.

- Kỹ năng vi tinh văn phòng tốt (Excel, Word, Power Point).

Tại CÔNG TY TNHH LH HAIR VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 300 – 400$/tháng + Bonus

- Bonus nhận theo tháng

- Thưởng KPI theo kỳ đánh giá.

- Thưởng tháng lương 13, thưởng kinh doanh theo tháng/quý/năm, thưởng Lễ Tết.

- Chương trình đào tạo từ A-Z và phát triển sự nghiệp.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

- BHXH, BHYT, BHTN, mọi chế độ theo quy định luật lao động.

- Các chế độ hấp dẫn khác từ công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LH HAIR VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.