Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phát Triển Nhân Lực Quốc Tế Ican làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Phát Triển Nhân Lực Quốc Tế Ican
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Công Ty TNHH Phát Triển Nhân Lực Quốc Tế Ican

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Phát Triển Nhân Lực Quốc Tế Ican

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toà Discovery Complex, 302 Đ. Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nhập, xử lý và theo dõi đơn đặt hàng của khách hàng, lưu trữ và sao lưu dữ liệu từng đơn hàng
2. Giữ liên lạc với khách hàng, trả lời e-mail và xác nhận kịp thời tiến độ và ngày giao hàng 3 .
Hỗ trợ nhân viên kinh doanh xử lý các hoạt động hành chính nội bộ của công ty liên quan đến tiến độ và bán hàng
4. Hỗ trợ các công việc hành chính nhân sự (VD: Sửa chữa và bảo trì máy thiết bị máy móc, mua văn phòng phẩm và vật tu)
5. báo giá cho khách hàng và xử lí các công việc liên quan đến thanh toán của công trình.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3. Có thể đi công tác ( cty hỗ trợ chi phí, chỗ ở)
4. Chấp nhận sv mới ra trường,

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Nhân Lực Quốc Tế Ican Thì Được Hưởng Những Gì

1. Được nghỉ các ngày nghỉ lễ khi cơ quan nhà nước nghỉ theo quy định.
2. Thưởng tháng lương thứ 13 thưởng doanh thu
3. Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung
4. Được hưởng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH và các chế độ khác theo quy định của Luật lao động Việt Nam.
5. Du lịch, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Nhân Lực Quốc Tế Ican

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Phát Triển Nhân Lực Quốc Tế Ican

Công Ty TNHH Phát Triển Nhân Lực Quốc Tế Ican

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 21 ngõ 172 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

