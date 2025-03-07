Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phát Triển Nhân Lực Quốc Tế Ican làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà Discovery Complex, 302 Đ. Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nhập, xử lý và theo dõi đơn đặt hàng của khách hàng, lưu trữ và sao lưu dữ liệu từng đơn hàng

2. Giữ liên lạc với khách hàng, trả lời e-mail và xác nhận kịp thời tiến độ và ngày giao hàng 3 .

Hỗ trợ nhân viên kinh doanh xử lý các hoạt động hành chính nội bộ của công ty liên quan đến tiến độ và bán hàng

4. Hỗ trợ các công việc hành chính nhân sự (VD: Sửa chữa và bảo trì máy thiết bị máy móc, mua văn phòng phẩm và vật tu)

5. báo giá cho khách hàng và xử lí các công việc liên quan đến thanh toán của công trình.

Yêu Cầu Công Việc

3. Có thể đi công tác ( cty hỗ trợ chi phí, chỗ ở)

4. Chấp nhận sv mới ra trường,

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Nhân Lực Quốc Tế Ican Thì Được Hưởng Những Gì

1. Được nghỉ các ngày nghỉ lễ khi cơ quan nhà nước nghỉ theo quy định.

2. Thưởng tháng lương thứ 13 thưởng doanh thu

3. Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung

4. Được hưởng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH và các chế độ khác theo quy định của Luật lao động Việt Nam.

5. Du lịch, sinh nhật...

