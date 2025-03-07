Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phát Triển Nhân Lực Quốc Tế Ican làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Phát Triển Nhân Lực Quốc Tế Ican
- Hà Nội:
- Toà Discovery Complex, 302 Đ. Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Nhập, xử lý và theo dõi đơn đặt hàng của khách hàng, lưu trữ và sao lưu dữ liệu từng đơn hàng
2. Giữ liên lạc với khách hàng, trả lời e-mail và xác nhận kịp thời tiến độ và ngày giao hàng 3 .
Hỗ trợ nhân viên kinh doanh xử lý các hoạt động hành chính nội bộ của công ty liên quan đến tiến độ và bán hàng
4. Hỗ trợ các công việc hành chính nhân sự (VD: Sửa chữa và bảo trì máy thiết bị máy móc, mua văn phòng phẩm và vật tu)
5. báo giá cho khách hàng và xử lí các công việc liên quan đến thanh toán của công trình.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
4. Chấp nhận sv mới ra trường,
Tại Công Ty TNHH Phát Triển Nhân Lực Quốc Tế Ican Thì Được Hưởng Những Gì
2. Thưởng tháng lương thứ 13 thưởng doanh thu
3. Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung
4. Được hưởng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH và các chế độ khác theo quy định của Luật lao động Việt Nam.
5. Du lịch, sinh nhật...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Nhân Lực Quốc Tế Ican
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
