Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Chứng thực số Toàn Cầu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 04, tòa nhà Trường Thịnh, Tràng An Complex, số 01 phố Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô,Hà Nội

- Chịu trách nhiệm kinh doanh các giải pháp CNTT thuộc lĩnh vực bảo mật, tự động hoá theo phân công của công ty

- Thực hiện và đảm bảo KPI được giao gồm: doanh thu, lợi nhuận theo giải pháp phụ trách

- Phụ trách khách hàng theo các khối ngành được phân công như Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm Chính phủ, ...

- Trực tiếp tư vấn đến Khách hàng (có sự hỗ trợ của đội ngũ Presales, đội ngũ chuyên gia tại các khối Công nghệ)

- Thực hiện các báo giá, xây dựng phương án kinh doanh, xây dựng tài liệu, lập hợp đồng theo quy định của Công ty

- Thực hiện các hoạt động đấu thầu (nếu có)

- Tìm kiếm, phát triển Khách hàng mới theo nhóm khách hàng phụ trách.

- Làm việc với đối tác và các bộ phận liên quan trong Công ty để triển khai và phát triển giải pháp

- Duy trì chăm sóc khách hàng; đảm bảo cung cấp kịp thời và tư vấn thành công các giải pháp đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Người quản lý trực tiếp hoặc Ban lãnh đạo.

- Bằng cấp: Đại học/Cao Đẳng

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm kinh doanh giải pháp tại các công ty CNTT

- Có kinh nghiệm xử lý thành công tối thiểu 1 deal giải pháp

- Có kinh nghiệm làm việc, triển khai giải pháp với khách hàng doanh nghiệp, ưu tiên khách hàng lớn thuộc khối ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, các tập đoàn lớn,...

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

- Thu nhập cơ bản: 20 - 25 triệu + thưởng doanh số theo Tháng/Quý/Năm.

- Thưởng: chế độ thưởng các dịp lễ Tết, sinh nhật công ty, thưởng hàng năm theo thâm niên và kết quả kinh doanh của các nhân, đội nhóm và công ty.

- Trợ cấp bổ sung: chế độ đãi ngộ hấp dẫn cạnh tranh với các công ty khác trên thị trường; hỗ trợ ưu đãi cho nhân viên trong các chương trình an cư – lạc nghiệp, cổ phiếu – cổ tức cho nhân viên có nhiều đóng góp cho công ty.

- Hoạt động kết nối: được tham gia các chương trình teambuilding, nghỉ mát, du xuân, ngày hội gia đình do công ty tổ chức hàng năm tại các địa điểm du lịch, resort cao cấp.

- Chăm sóc sức khoẻ: Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, được tham gia bảo hiểm sức khỏe cao cấp theo chính sách riêng của công ty với rất nhiều quyền lợi dành cho người lao động và người thân khi tham gia bảo hiểm.

- Cơ hội thăng tiến: Môi trường làm việc cởi mở, trẻ trung, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Đào tạo chuyên nghiệp: Cùng học hỏi với đồng nghiệp trẻ trung thân thiện với bề dày thành tích hoạt động hơn 15 năm và các chuyên gia công nghệ, kinh doanh, marketing đến từ các hãng công nghệ hàng đầu.

