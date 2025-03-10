Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN FINEST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 08 Láng Hạ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Bán hàng cho khách hàng do Công ty giao.

2. Tìm kiếm khách hàng và bán hàng tại thị trường do Công ty chỉ định.

3. Kết nối và chăm sóc Cộng tác viên.

4. Cùng CTV bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Giao tiếp tốt, chủ động cởi mở.

2. Tác phong diện mạo chỉn chu.

3. Chịu khó học hỏi.

4. Đã từng Sale các mặt hàng kỹ thuật hoặc có kinh nghiệm 01 năm trong các ngành: Xử lý nước, xây dựng dân dụng hoàn thiệt nội thất, heatpump lò hơi, giám sát thi công nội thất.

5. Từ 22 đến 35 tuổi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FINEST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

ĐÃI NGỘ:

1. Lương cứng: 9 triệu -12 triệu.

2. Thưởng doanh thu: tới 10% doanh thu, không giới hạn thu nhập.

3. Các phúc lợi khác: BHYT, BHXH, BHTN… du lịch, lương tháng 13… theo thị trường.

4. Doanh số cam kết: tối thiểu chỉ 03 sản phẩm / tháng.

HỖ TRỢ:

1. Data/ đầu mối khách hàng sẵn có.

2. Được hỗ trợ/ đồng hành tư vấn chốt khách 6 tháng hưởng nguyên thưởng.

3. Đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FINEST VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.