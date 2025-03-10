Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN FINEST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FINEST VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 08 Láng Hạ,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Bán hàng cho khách hàng do Công ty giao.
2. Tìm kiếm khách hàng và bán hàng tại thị trường do Công ty chỉ định.
3. Kết nối và chăm sóc Cộng tác viên.
4. Cùng CTV bán hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Giao tiếp tốt, chủ động cởi mở.
2. Tác phong diện mạo chỉn chu.
3. Chịu khó học hỏi.
4. Đã từng Sale các mặt hàng kỹ thuật hoặc có kinh nghiệm 01 năm trong các ngành: Xử lý nước, xây dựng dân dụng hoàn thiệt nội thất, heatpump lò hơi, giám sát thi công nội thất.
5. Từ 22 đến 35 tuổi.
2. Tác phong diện mạo chỉn chu.
3. Chịu khó học hỏi.
4. Đã từng Sale các mặt hàng kỹ thuật hoặc có kinh nghiệm 01 năm trong các ngành: Xử lý nước, xây dựng dân dụng hoàn thiệt nội thất, heatpump lò hơi, giám sát thi công nội thất.
5. Từ 22 đến 35 tuổi.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FINEST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
ĐÃI NGỘ:
1. Lương cứng: 9 triệu -12 triệu.
2. Thưởng doanh thu: tới 10% doanh thu, không giới hạn thu nhập.
3. Các phúc lợi khác: BHYT, BHXH, BHTN… du lịch, lương tháng 13… theo thị trường.
4. Doanh số cam kết: tối thiểu chỉ 03 sản phẩm / tháng.
HỖ TRỢ:
1. Data/ đầu mối khách hàng sẵn có.
2. Được hỗ trợ/ đồng hành tư vấn chốt khách 6 tháng hưởng nguyên thưởng.
3. Đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ thường xuyên.
1. Lương cứng: 9 triệu -12 triệu.
2. Thưởng doanh thu: tới 10% doanh thu, không giới hạn thu nhập.
3. Các phúc lợi khác: BHYT, BHXH, BHTN… du lịch, lương tháng 13… theo thị trường.
4. Doanh số cam kết: tối thiểu chỉ 03 sản phẩm / tháng.
HỖ TRỢ:
1. Data/ đầu mối khách hàng sẵn có.
2. Được hỗ trợ/ đồng hành tư vấn chốt khách 6 tháng hưởng nguyên thưởng.
3. Đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FINEST VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI