Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DU LỊCH DESTINATIONS DESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - T11 Times City,Hà Nội

Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm và tư vấn khách hàng có nhu cầu đặt tour du lịch nội địa/quốc tế.

Xây dựng, đề xuất các chương trình tour phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ.

Phối hợp với bộ phận điều hành để triển khai tour đúng cam kết.

Đàm phán, ký kết hợp đồng, theo dõi thanh toán.

Phát triển hệ thống khách hàng mới, duy trì quan hệ với khách hàng cũ.

Cập nhật xu hướng thị trường du lịch, đề xuất chương trình khuyến mãi.

Trong thời gian quy định, hoàn tất việc quyết toán tour theo bộ hồ sơ lưu trữ của Cty.

Các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Am hiểu về các tuyến điểm du lịch, sản phẩm tour.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Thành thạo tin học văn phòng.

Ưu tiên ứng viên tiếng anh giao tiếp tốt.

Quyền Lợi Được Hưởng

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo quy định

Hưởng đầy đủ các chế độ, lương thưởng, Lễ, Tết, lương tháng 13 theo quy định.

Tham gia các sự kiện/ các hoạt động chung của công ty (happy month, sinh nhật, year end party,...).

Cách Thức Ứng Tuyển

