Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PICO HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 5, Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La Thành,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phát triển kinh doanh & bán hàng

● Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng (doanh nghiệp, đối tác, nhà tài trợ) trong lĩnh vực sự kiện, triển lãm.

● Tư vấn, thuyết phục khách hàng tham gia gian hàng, tài trợ hoặc hợp tác trong các sự kiện, triển lãm.

● Tham gia vào quá trình đàm phán, chuẩn bị ký kết hợp đồng và quản lý mối quan hệ với khách hàng.

● Xây dựng và duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại, chăm sóc khách hàng sau sự kiện.

2. Quản lý dự án & triển khai sự kiện

● Quản lý, triển khai và điều phối các dự án từ giai đoạn khởi động đến hoàn thành.

● Giám sát và phối hợp với các bên liên quan (nhà cung cấp, đơn vị vận chuyển, nhân sự sự kiện) để đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và ngân sách

● Chuẩn bị và trình bày các báo cáo tiến độ dự án cho ban lãnh đạo và khách hàng.

3. Marketing & Truyền thông

● Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing (digital marketing, quảng cáo, PR, email marketing, social media...) để thu hút khách hàng tham gia triển lãm, tổ chức sự kiện.

● Hỗ trợ bộ phận Marketing quản lý nội dung và truyền thông trên website và các mạng xã hội.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

● Có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, sales, tổ chức sự kiện triển lãm là một lợi thế.

● Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.

● Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

● Thông thạo tiếng Anh, có khả năng dịch thuật tài liệu chuyên ngành.

● Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ hỗ trợ marketing.

● Kỹ năng quản lý mối quan hệ và giải quyết vấn đề tốt.

● Có thể đi công tác trong và ngoài nước theo yêu cầu sự kiện.

Tại CÔNG TY TNHH PICO HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

● Chế độ lương thưởng cạnh tranh, xét tăng lương định kỳ theo năng lực.

● Cơ hội thăng tiến rõ ràng, học hỏi và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.

● Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng kinh doanh, marketing và quản lý dự án.

● Cơ hội mở rộng quan hệ với các doanh nghiệp, đối tác lớn trong ngành triển lãm, sự kiện.

● Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

● Nghỉ phép có lương, nghỉ lễ, tết theo quy định.

● Tham gia các hoạt động team building, du lịch, sự kiện nội bộ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PICO HÀ NỘI

