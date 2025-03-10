Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BABIES ZONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BABIES ZONE VIỆT NAM
- Hà Nội:
- Tầng 30, Tòa Handico, Ngã Tư Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Gọi điện tư vấn và chốt đơn theo danh sách data nóng được chia từ MKT hàng ngày, đảm bảo tỉ lệ chốt theo yêu cầu của nguồn data được cấp
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng: Duy trì liên lạc, chăm sóc khách hàng để tăng khả năng khách hàng quay lại hoặc giới thiệu sản phẩm cho người khác.
Đảm bảo KPI được giao hàng tháng gồm tỉ lệ chốt và doanh thu KPI được giao
Tiếp nhận và xử lý yêu cầu từ khách hàng: giải đáp thắc mắc và hỗ trợ giải quyết các vấn đề của khách hàng qua nhiều kênh như điện thoại, chat, zalo
Hỗ trợ sau bán hàng: Giúp khách hàng hiểu rõ cách sử dụng sản phẩm, xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm, và giải quyết các vấn đề khiếu nại một cách nhanh chóng.
Phối hợp với các bộ phận liên quan: Liên lạc và làm việc với các phòng ban khác (kho vận, marketing,kế toán) để giải quyết các yêu cầu liên quan đến sản phẩm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ, ĐH
Máu kiếm tiền, tinh thần thái độ tốt, cầu tiến
Khả năng thích ứng nhanh, linh hoạt, chịu áp lực tốt
Kinh nghiệm: telesales hoặc chăm sóc khách hàng từ 6 tháng trở lên
Kỹ năng:
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe
Kỹ năng thuyết phục và xử lý từ chối của khách hàng
Kỹ năng chăm sóc khách hàng: biết cách giao tiếp qua tin nhắn hoặc chat, xử lý phản hồi từ khách hàng 1 cách chuyên nghiệp
Tại CÔNG TY TNHH BABIES ZONE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng Tết dương, Tết nguyên đán, thưởng kết quả kinh doanh.
Thưởng 30/4,1/5; Quốc Khánh 2/9 theo Quy định của Công ty.
Tham gia BHYT, BHXH theo quy định pháp luật hiện hành.
Tham gia vào các hoạt động TeamBuilding, du lịch của công ty (1 năm tối thiểu 1 lần).
Quỹ nghỉ phép 12 ngày/năm.
Sinh nhật (theo mức quy định của Công ty).
Được đào tạo những kỹ năng chuyên nghiệp tiên tiến và tư do phát triển năng lực của bản thân.
Lương tháng thứ 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BABIES ZONE VIỆT NAM
