Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 5 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thu thập nguồn khách hàng tiềm năm

Tích cực liên hệ, kết nối với khách hàng tiềm năng để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ

Áp dụng kỹ năng bán hàng để thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ

2. Chăm sóc khách hàng

Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ kịp thời những khiếu nại, yêu cầu từ phía Khách hàng.

Chủ động gửi các thông tin về chương trình khuyến mãi, ưu đãi nhằm thuyết phục khách hàng sử dụng hoặc sử dụng lại sản phẩm, dịch vụ

3. Công việc khác

Báo cáo công việc

Thực hiện các công việc phát sinh theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Thiết bị làm việc: Không yêu cầu, công ty sẽ trang bị

2. Kỹ năng:

Đam mê kinh doanh

Giao tiếp, thuyết phục

Giải quyết vấn đề

Tin học văn phòng cơ bản

3. Kinh nghiệm:

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm CSKH, sale, bán hàng, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Có khả năng chăm sóc khách hàng online, chốt đơn online

Am hiểu ngành F&B (hải sản) là điểm cộng

4. Thái độ, tác phong:

Chịu được áp , nhanh nhẹn

Tinh thần trách nhiệm cao với công việc

Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân

Tại Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương: Thu nhập: Up to 15.000.000 VNĐ +++ (lương cứng 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ + thưởng + phụ cấp)

2. Chính sách thưởng: Thưởng lễ (Tết dương, âm lịch, 8/3, 30/4, 01/5, 01/6, 02/9, Trung thu, ...), thưởng doanh số, thưởng hiệu quả công việc, thưởng sản lượng theo quy định Công ty

3. Phụ cấp:

Phụ cấp ngoại hình

Phụ cấp ăn trưa

Các khoản phụ cấp khác

4. Các chính sách khác:

Mua sản phẩm và sử dụng dịch vụ tại chuỗi cửa hàng, nhà hàng với chính sách ưu đãi nội bộ

Tham gia du lịch, nghỉ mát, team building, tiệc cuối năm, ...

Tham gia các chương trình đào tạo để phát triển bản thân, rèn luyện kỹ năng mềm.

Hưởng các chế độ theo quy định (BH, hiếu, hỉ, ốm đau, ....)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin