Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa
- Hà Nội:
- Số 5 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Thu thập nguồn khách hàng tiềm năm
Tích cực liên hệ, kết nối với khách hàng tiềm năng để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ
Áp dụng kỹ năng bán hàng để thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ
2. Chăm sóc khách hàng
Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ kịp thời những khiếu nại, yêu cầu từ phía Khách hàng.
Chủ động gửi các thông tin về chương trình khuyến mãi, ưu đãi nhằm thuyết phục khách hàng sử dụng hoặc sử dụng lại sản phẩm, dịch vụ
3. Công việc khác
Báo cáo công việc
Thực hiện các công việc phát sinh theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Kỹ năng:
Đam mê kinh doanh
Giao tiếp, thuyết phục
Giải quyết vấn đề
Tin học văn phòng cơ bản
3. Kinh nghiệm:
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm CSKH, sale, bán hàng, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Có khả năng chăm sóc khách hàng online, chốt đơn online
Am hiểu ngành F&B (hải sản) là điểm cộng
4. Thái độ, tác phong:
Chịu được áp , nhanh nhẹn
Tinh thần trách nhiệm cao với công việc
Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân
Tại Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa Thì Được Hưởng Những Gì
2. Chính sách thưởng: Thưởng lễ (Tết dương, âm lịch, 8/3, 30/4, 01/5, 01/6, 02/9, Trung thu, ...), thưởng doanh số, thưởng hiệu quả công việc, thưởng sản lượng theo quy định Công ty
3. Phụ cấp:
Phụ cấp ngoại hình
Phụ cấp ăn trưa
Các khoản phụ cấp khác
4. Các chính sách khác:
Mua sản phẩm và sử dụng dịch vụ tại chuỗi cửa hàng, nhà hàng với chính sách ưu đãi nội bộ
Tham gia du lịch, nghỉ mát, team building, tiệc cuối năm, ...
Tham gia các chương trình đào tạo để phát triển bản thân, rèn luyện kỹ năng mềm.
Hưởng các chế độ theo quy định (BH, hiếu, hỉ, ốm đau, ....)
