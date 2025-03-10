Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GRAND SKY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 13, Tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng;

- Nắm bắt, hiểu rõ các qui định, qui trình xử lý nghiêp vụ bán hàng của Công ty;

- Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn cho khách hàng về thông tin sản phẩm: giá cả, hợp đồng, tiến hành đặt cọc, thanh toán và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng;

- Chủ động tìm kiếm, nguồn khách hàng tiềm năng, xây dựng data, mở rộng phát triển thị trường.

- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin trong việc gặp gỡ và trò chuyện với khách hàng.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, kiên nhẫn và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

- Có khả năng kết nối với khách hàng bền lâu

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GRAND SKY Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương – Thưởng

+ Lương thưởng: Lương cứng + Hoa hồng theo dự án + Thưởng nóng + Thưởng doanh thu (Tự tin thuộc Top hoa hồng cao nhất thị trường - Thu nhập bình quân 150tr – 300tr/tháng)

+ Lương tháng 13 theo quy định và thưởng nóng ngay sau khi chốt căn

+ Thưởng Lễ Tết theo quy định...

- Phúc lợi

+ Phúc lợi cơ bản:Ngày 8/3, 20/10, Liên hoan Sinh nhật nhân viên (tổ chức hằng tháng, tặng quà và phụ cấp),Quà trung thu,Du lịch hàng năm (02 lần/ năm)....;

+ Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.

- Đào tạo và phát triển

+ Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;

+ Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc. Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GRAND SKY

